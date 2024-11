No podemos esperar: audios revelan presión a Bolsonaro para dar golpe de Estado en Brasil

Jair Bolsonaro. I Foto: Ton Molina/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

Más de 50 grabaciones obtenidas por la Policía de Brasil revelan las presiones que altos mandos militares ejercieron sobre el expresidente Jair Bolsonaro para que se llevara a cabo un golpe de Estado en 2022, según reveló este martes 26 de noviembre The Associated Press.

El Supremo Tribunal Federal brasileño está investigando un presunto plan cuyo fin era evitar que el actual presidente Lula da Silva asumiera el poder, manteniendo así a Bolsonaro en el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo en el gigante sudamericano.

Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que lidera esta investigación junto a la Policía, citó algunas de estas grabaciones la semana pasada, cuando ordenó el arresto de cinco personas involucradas en el plan para asesinar a Lula da Silva.

“Será una guerra civil ahora o una guerra civil más adelante. Ahora tenemos una justificación para la guerra civil: la gente está en las calles, tenemos un apoyo masivo”, dijo el coronel Roberto Raimundo Criscuoli, exsubcomandante de las fuerzas especiales del Ejército, en uno de los audios. “Hagámoslo ahora. Hable con 01″. “01″ es una referencia común al presidente de Brasil.

En ninguna de las grabaciones, aclara The Associated Press, se escuchan las voces de Bolsonaro ni las de sus ministros más cercanos. De hecho, estas no están relacionadas con la investigación de que el líder de la derecha brasileña y otras 36 personas intentaron evitar que Lula asumiera el poder.

Otro de los audios proviene del teniente-coronel Mauro Cid, la entonces mano derecha del presidente Bolsonaro, quien le comenta a otro general que se está acabando el tiempo de mantener su cargo. “El día 12… Tendría que ser antes del día 12, ¿no?”, dijo Cid, en referencia al día en que el Tribunal Superior Electoral certificaría la victoria de Lula. “Hablaré con el presidente (...) No podemos esperar mucho más”.

Cid firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia brasileña el año pasado. Su testimonio ha ayudado a las autoridades a recopilar pruebas contra Bolsonaro y su círculo más cercano.