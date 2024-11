Obligaron a mi esposo a ver lo que hacían con mi cuerpo: el horror de las víctimas de Farc

Durante el segundo día de audiencia de reconocimiento del Bloque Occidental de las Farc en Cali, más víctimas contaron el horror que sufrieron durante su secuestro o el de sus familiares a manos de ese extinto grupo armado.

Nuevamente, torturas, abusos sexuales y desapariciones de cadáveres fueron los delitos principales en esa cadena de crueldad que fue expuesta cara a cara ante victimarios como Edgar López, alias ‘Pacho Chino’.

Uno de los hechos más estremecedores fue el padecido por Angie Johanna Collins Barón, quien le narró al auditorio la infamia que sufrieron a manos de la guerrilla en el secuestro de su madre María Barón Gutiérrez, quien nunca más volvió a aparecer y quedaron, debido a su condición de madre soltera, Angie y sus tres hermanas (todas menores de 15 años) completamente abandonadas y tuvieron que entrar a rebuscar trabajo en lo que fuese para no morir de hambre.

“Nos tocó dejar de lado la infancia y salir adelante solas, aguantando humillaciones, malos tratos, hambre, frío. A mi hermana Patricia le tocó tomar el rol de nuestra madre criándonos de la mejor manera que pudo, a mi hermana Margarita y a mí nos tocó irnos a casas de familia a realizar labores de casa sin pago alguno, solo por un plato de comida y un techo para vivir, eso nos hizo vivir malos tratos, humillaciones, durante muchos años”, contó entre lágrimas Angie Johanna.

A la derecha Angie Johanna Collins. A su izquierda su hermana Margarita. Foto: JEP. Ampliar

Además de Angie Johanna, otra de las víctimas que entregó un relato desgarrador que expuso la crueldad cometida por el Bloque Occidental fue Enelfi Martínez en Nariño.

La señora Martínez fue secuestrada en 2004 y abusada sexualmente por guerrilleros, golpeada y torturada ante los ojos de su esposo Hugo Alberto, a quien también habían raptado en zona rural de Cumbitara y lo asesinaron en cautiverio. La señora Enelfi nunca más lo volvió a ver.

“Cuando llegó la noche fui víctima de muchos abusos, abuso psicológico, abuso físico, tortura psicológica, tortura física y violencia sexual, todo esto ocurría mientras estos hombres obligaban a Hugo Alberto a que vieran todo lo que hacían contra mí y contra mi cuerpo ”, dijo de forma estremecedora ante el auditorio.

Pero esto no fue lo único que le dejó el secuestro, además tuvo que olvidar y marcharse de la zona perdiendo todo lo que tenía, su ganado, sus tierras, robadas por la guerrilla, y comenzó a padecer una enfermedad autoinmune.

“Las secuelas psicológicas son indescriptibles y aterradoras, lo que me causó una grave enfermedad autoinmune, el cuerpo muestra todos esos dolores y es a través de todas esas enfermedades y es ahí estando en una cama de hospital donde me preguntaba ¿por qué a mí después de todo lo que me ha sucedido?”, contó a la audiencia.

Enelfi Martínez sosteniendo un manojo de rosas blancas. Foto: JEP. Ampliar

Por el lado de los comparecientes, reiteraron su arrepentimiento por los vejámenes que sufrieron las víctimas durante el cautiverio. Especialmente, en el caso de los diputados del Valle, Oswaldo Mendoza ‘Pacho Quinto’ y Héctor Villarraga ‘El Grillo’ reconocieron los malos tratos y torturas que padecieron los asambleístas durante el rapto que se extendió más de cinco años.

De hecho, algunos máximos responsables, como Gustavo Arbeláez Cardona ‘Santiago Cepeda’, entre lágrimas, pidieron disculpas y señalaron que “ya no son los mismos” tras ver el horror que cometieron.