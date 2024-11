Adelina Guerrero, esposa de Benedetti: “no fui amenazada con arma blanca ni me golpearon”

La W conoció que Adelina Guerrero, esposa del asesor presidencial Armando Benedetti, se pronunció sobre el incidente ocurrido el 30 de junio en Madrid, España, en el que se vio involucrada con su marido y aseguró que no fue atacada por él.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos no corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con arma blanca ni me golpearon, la carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, declaró Guerrero.

Es preciso recordar que el suceso trascendió debido a un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a finales del pasado mes de julio, en el que informó que Benedetti es investigado en España por una supuesta agresión contra su esposa.

El pasado 23 de julio, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, en español Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), es investigado en España por una supuesta agresión contra su esposa, Adelina Guerrero, ocurrida el pasado 30 de junio en Madrid, España.

Según la Cancillería, dicha información le fue notificada por parte de la Embajada de Colombia en España.

Ante esto, reveló que ha “activado los mecanismos oficiales para conocer lo sucedido e iniciar el protocolo correspondiente”. Además, indicó que este caso “está en conocimiento de nuestra oficina de control interno disciplinario y cuando tengamos resultados actuaremos conforme a la ley”.

Así mismo, la Cancillería resaltó que “repudia y condena cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres”.

Según recoge la agencia EFE, un informe de la Policía madrileña ha revelado que las autoridades fueron informadas de una posible agresión verbal de Benedetti contra su esposa en una residencia privada de la capital española que “pudo haber escalado a una agresión física, aunque testigos presentes impidieron que esto ocurriera”.

De acuerdo con la agencia, una vez las autoridades acudieron al lugar de los hechos, el embajador Benedetti habría invocado su inmunidad diplomática para evitar ser detenido. No obstante, la Policía le abrió un expediente por la denuncia presentada por Guerrero ante una unidad especializada en casos de violencia de género.

Por su parte, en declaraciones a medios, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que los hechos se presentaron cuando Benedetti estaba de permiso en España acompañando a su esposa en un procedimiento médico.

Benedetti, por su parte, ha expresado en su cuenta de X (antes Twitter) que “lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España”.

“La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, agregó el diplomático.

