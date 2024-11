Fiscalía de Chile abrió investigación por “acceso ilegal” a causa por acoso ligada a Boric

La Fiscalía de Chile anunció este martes 26 de noviembre la apertura de una investigación penal por un posible “acceso ilegal” o “indebido” a los antecedentes de una causa relacionada con presunto acoso y la difusión de material íntimo que involucra al presidente Gabriel Boric.

A través de su abogado, Jonatan Valenzuela, el mandatario negó los presuntos hechos ocurridos hace una década, y aseguró que fue Boric quien sufrió hostigamiento.

“Los antecedentes de las personas que son parte de una investigación penal son reservados, por lo que el acceso a dicha información se encuentra estrictamente regulada por ley”, señalaron desde el Ministerio Público a través de un comunicado.

Este pronunciamiento se da luego de que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmara que un equipo de Presidencia “pesquisó” una denuncia que se encuentra bajo reserva por ser de carácter sexual y no tiene registros en las plataformas públicas del Poder Judicial o de la Fiscalía.

El caso se dio a conocer en la madrugada del lunes, y el abogado del presidente, Jonatan Valenzuela, confirmó en la mañana de este martes que la denuncia había sido presentada en septiembre por una excompañera de Boric en su pasantía en su ciudad natal Punta Arenas en 2014. Según Valenzuela, el mandatario entregó 25 correos electrónicos a la Fiscalía de Magallanes como prueba de que él fue víctima de acoso.

“Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente”, subrayó Valenzuela, antes de insistir en que desde entonces y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contacto entre ambos.

Durante el transcurso de la jornada, la portavoz del Gobierno chileno aseguró que la denuncia contra el presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión de imágenes privadas “no tiene sustento”.

Vallejo denunció, asimismo, que el mandatario fue víctima de una «dinámica de hostigamiento» y precisó que las imágenes de contenido sexual fueron enviadas “sin solicitud ni consentimiento del receptor”.

La polémica en torno a la denuncia sucede en medio de fuertes críticas contra el Gobierno por una supuesta violación perpetrada por el exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien era uno de los políticos mejor evaluados del país y está en prisión preventiva desde hace dos semanas por presuntamente agredir a una mujer de su equipo.

La oposición criticó que el mandatario no actuara el mismo día en que se conoció la denuncia y que pidiera la renuncia de Monsalve el pasado 17 de octubre, 48 horas después.