“Defenderé mi honorabilidad”: Andrés Calle tras 9 horas de indagatoria en Corte Suprema

El representante a la Cámara, Andrés Calle, se pronunció este martes a la salida de la Corte Suprema de Justicia, en donde rindió indagatoria durante nueve horas en el despacho del magistrado Francisco Farfán.

La diligencia está relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Calle sostuvo que es el expresidente a la Cámara más joven y rechazó enfáticamente los señalamientos hechos por Sneyder Pinilla y Olmedo López, a quienes calificó como “criminales confesos”.

Según el congresista, estas personas buscan quedarse con recursos públicos y eludir la justicia. “Mi dignidad no la pisotearán dos confesos criminales. Han robado a las regiones más pobres del país y han intentado defraudar a la justicia para no devolverle el dinero hurtado a los colombianos”, declaró.

El congresista dijo que confía en la justicia y en el trabajo de la Corte Suprema, subrayando que enfrentará el proceso judicial con transparencia: “Creo en la justicia colombiana, creo en la Corte Suprema de Justicia y aquí estaré las veces que sea necesario, con el corazón abierto, defendiendo mi inocencia”.

Calle también destacó su trayectoria política, incluyendo su elección unánime como presidente de la Cámara, calificándola como “el mayor honor” de su vida. “Lo defenderé de frente al país. Mi actuar siempre ha sido correcto y decente, y mis campañas están respaldadas por documentos públicos y bajo el escrutinio de las autoridades y la ciudadanía”, aseguró.

Ante preguntas sobre si emprenderá acciones legales contra sus acusadores, Calle respondió: “No, no, no. Las denuncias ya están hechas. Lo que queda claro es que ellos no temen mentirle a la justicia”.

Vea las declaraciones de Andrés Calle

#NoticiaW | Tras nueve horas en la sala de instrucción de la Corte Suprema, el representante Andrés Calle finalizó su indagatoria por el escándalo de corrupción en la UNGRD. pic.twitter.com/t9L9VYOQ9F — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 27, 2024