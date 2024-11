Sandra Ortiz habló de su estadía en Hotel Tequendama: “yo vivía ahí, no soy de Bogotá”

La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

En conversación con Juan Diego Alvira, Ortiz señaló que es la primera vez que habla desde que ‘estalló’ el escándalo de corrupción en el que se vieron implicados Olmedo López y Sneyder Pinillla, director y ex subdiertor de la UNGRD.

“Ha sido un momento muy duro en mi vida. Es difícil soportar todo lo que ha pasado y, sobre todo, guardar silencio”, aseguró.

¿Por qué estaba Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama de Bogotá?

En medio de la conversación, Sandra Ortiz afirmó que quiere saber quién es el “supuesto prestamista”, refiriéndose a Luis Eduardo López ‘El Pastuso’, esto porque los únicos que han salido al público han sido Olmedo López y Sneyder Pinilla, pese a que ‘El Pastuso’ es la tercera ficha clave del entramado de corrupción.

“Yo no sé nada de él, me enteré de él por medios, nunca he tenido contacto con él, no sé quien es, no me conoce ni yo lo conozco. No conozco sus negocios porque ni siquiera lo conozco a él, no tengo idea por qué me relacionan si no sé quién es”, dijo.

Es importante destacar que, según información de medios, algunos pagos ocurrieron en el Hotel Tequendama de Bogotá, lugar donde residía Sandra Ortiz mientras estuvo en el Gobierno.

“Revisemos a Olmedo y Sneyder también, ellos iban mucho al Tequendama, pidamos que eso se haga público, cuantas veces ellos frecuentaban el Tequendama”, aseguró.

Asimismo, en cuanto a su permanencia en el hotel, mencionó que “yo estaba en el Tequendama porque yo vivía ahí. Nos hacían un descuento a los funcionarios del Gobierno, hay muchos que vivieron allí. Yo soy de Boyacá, para quedarme en Bogotá tuve que pagar un hotel”.

También comentó que se cruzó muchas veces con Olmedo López en los pasillos de este hotel en el centro de Bogotá.

Vea la entrevista completa en W Sin Carreta: