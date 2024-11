Sandra Ortiz: “hay gente en Presidencia que arma escándalos grandes por tapar otros”

En entrevista exclusiva con La W, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, dio detalles del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y aseguró que hay gente en la Presidencia de la República que crea escándalos para tapar otros aún mayores.

“Aquí hay un complot y lo voy a demostrar, tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”, afirmó.

“Le hacen daño al presidente, al Gobierno y al país. Sí existen esas personas y tengo las pruebas, tengo la tranquilidad de que todo saldrá bien”, agregó.

De otro lado, se refirió al exdirector de la UNGRD Olmedo López, involucrado en el caso de corrupción, de quien señaló que tenía pretensiones de ser presidente de la República.

“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, aseguró.

Asimismo, comentó que Olmedo López usó la UNGRD “para sus negocios personales” y así traicionar la confianza que le dio el presidente Gustavo Petro.

“Ellos (Olmedo López y Sneyder Pinilla) vieron una oportunidad y ahora quieren armar una cortina de humo para lavarse las manos y que les hagan una rebaja de penas”, sostuvo.

