Sandra Ortiz respondió sobre su relación con Juan Sebastián Aguilar, esmeraldero asesinado

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, rompió su silencio en los micrófonos de La W, esto en medio del escándalo de corrupción en la UNGRD donde fue señalada por Olmedo López y Sneyder Pinilla como ‘La Mensajera’, la artífice de un soborno entregado a Iván Name, entonces presidente del Congreso, para mover las reformas del Gobierno Nacional.

En conversación con La W se refirió a su relación sentimental con el reconocido esmeraldero, Juan Sebastián Aguilar, quien fue asesinado en Bogotá por un francotirador.

“Este tema no lo pensaba tocar, pero lo haré para dar esa claridad. Con ninguna de las personas que han mencionado en este escándalo han atravesado la línea de la vida personal, yo soy la única mujer, conmigo si lo hicieron, lo hicieron algunas periodistas mujeres”, aseguró.

Ortiz afirmó que sí tuvo una relación sentimental con él, como se ha afirmado, pero que al momento del asesinato ya no estaban juntos.

“Soy una mujer separada, al momento en que sucedieron los hechos (el asesinato) ya no estaba con él. Estaba en Tunja cuando pasó esa situación tan difícil, que para mí aún sigue siendo dolorosa. Pido que investiguen qué fue lo que pasó, le dejo todo a la justicia”, dijo.

Asimismo, aseguró que él no tuvo nada que ver en su trayectoria política y que sus conteos de votos en sus dos postulaciones al Congreso de la República lo demuestran.

“Después de que se acabó la relación teníamos una amistad, pero nunca incidió en mis negocios ni en mi carrera política, lo conocí siendo senadora. Incluso, cuando fui senadora saqué una votación y cuando me quise reelegir, que supuestamente tenía el respaldo de él, solo aumenté 30 votos. No hubo apoyos, él es de un sector totalmente diferente al que yo venía”, reveló, comentando que meter esta relación en medio del escándalo es “lo más injusto” que le han hecho.

¿Qué ha pasado con la familia de Sandra Ortiz en medio del escándalo de UNGRD?

Sandra Ortiz mencionó en La W que sus hijas han sido unas de las principales víctimas de los señalamientos en su contra.

“Mi hija mayor es abogada, ella lo ha entendido, mi hija pequeña ha sufrido bullying en el colegio. Queda afrontar esta decisión, confío en la justicia de este país y en Dios, soy inocente. Seré testimonio de este complot que me armaron muchos poderosos que tienen interés de esta cortina de humo. Yo no cometí ningún delito, doy mi palabra”, afirmó.

Finalmente, destacó que este escándalo ha sido un ‘colador’ en su vida, pues muchos amigos cercanos de la vida y de la política se han alejado para no ser relacionados con ella.

“He valorado a la gente que realmente está con uno en los momentos difíciles. Lo que he pasado me ha dado la fuerza para estar aquí y decirle a la gente que no todo lo que se habla o se dice es verdad, que confíen en la justicia, yo confío en la justicia y tengo la tranquilidad de que todo estará bien”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

