Medios de comunicación de Canadá demandaron a OpenAI por violar derechos de autor

Bandera de Canadá. I Foto: Getty Images. Logo de OpenAI. I Foto: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images.

Las principales empresa de comunicación de Canadá anunciaron este viernes 29 de noviembre que presentaron una demanda contra OpenAI por utilizar sus contenidos sin autorización para mejorar su modelo de inteligencia artificial ChatGPT.

La demanda fue presentada por Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press y CBC/Radio-Canada.

Las cinco empresas señalaron en un comunicado que “de forma regular, OpenAI viola los derechos de autor y las condiciones de uso en línea al recopilar grandes cantidades de contenidos de los medios canadienses para ayudar a desarrollar sus productos, como ChatGPT”.

“OpenAI está haciendo dinero y beneficiándose del uso de este contenido sin obtener el permiso o compensar a los propietarios del contenido”, añadieron.

La demanda, presentada el jueves en los tribunales canadienses, indica que OpenAI se ha “enriquecido de forma injusta” a costa de los medios de comunicación y que los contenidos “obtenidos ilícitamente” por la empresa son “el producto de grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y coste” por parte de los medios de comunicación y sus periodistas.

Las compañías canadienses solicitan a los tribunales que impidan a OpenAI seguir utilizando sus contenidos y que les compense económicamente.