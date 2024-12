Ley de financiamiento tambalea en el Congreso por falta de consenso entre los ponentes

La ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro, clave para cubrir el hueco de $12 billones en el Presupuesto General de la Nación 2025, enfrenta un panorama incierto debido a la falta de consenso.

Aunque se esperaba que este 2 de diciembre se radicara la ponencia positiva para iniciar su discusión esta misma semana, el proceso se aplazó. No hubo acuerdo entre los 38 ponentes, de los cuales solo siete asistieron y firmaron.

A esto se suma la oposición contra el Gobierno por la coyuntura política y judicial, por las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavides contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el escándalo de corrupción en la UNGRD.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó el poco ambiente: “Los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones y hoy, que era la definitiva, no hay ponencia. No sé si habrá mañana (...) ahí está la complejidad”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, señaló que la falta de apoyo y las tensiones políticas ponen a esta ley “en cuidados intensivos”.

Desde el Ministerio de Hacienda se espera que la radicación se dé mañana, pero el proyecto deberá superar tres debates antes del 16 de diciembre para evitar su hundimiento.