Guía rápida para saber cuándo cambiar las llantas de su carro o moto

El Código Nacional de Tránsito es una norma que los centros de enseñanza automovilística o academias de conducción deben dar a conocer a quienes aspiran a obtener una licencia de conducción. La ley menciona normas de tránsito, aspectos para manejar adecuadamente y multas para infracciones.

Se trata de la Ley 769 de 2002, que ha tenido varios cambios en sus más de veinte años de vigencia. Una de sus modificaciones clave llegó en 2013, cuando se implementó una nueva categoría de infracciones con millonarias multas.

Hasta el 2013, las multas se dividían en cinco categorías con una gradualidad que dependía de la gravedad de las faltas: A, B, C, D y E. Las infracciones tipo A eran, como en la actualidad, consideradas como las más leves, y las tipo E, las más severas, con multas de mayores montos.

Por ejemplo, en la categoría A se encuentran infracciones como no transitar por el carril derecho de una vía; en la B, manejar sin licencia; en la C, estacionar vehículos en sitios prohibidos; en la D, impedir el paso de vehículos de emergencia, y en la E, transportar en un mismo vehículo a pasajeros y explosivos.

En su momento, una de las infracciones del tipo E era conducir en estado de embriaguez. Sin embargo, desde la Ley 1696 de 2013 se creó la categoría F, en la que solamente se contempla pilotar bajo los efectos del alcohol. Las multas pueden ir desde los $3,89 millones hasta los $62,39 millones.

¿Cuándo se deben cambiar las llantas de un carro o moto?

Una de las infracciones del tipo C, que podría acarrear una multa de quince salarios mínimos diarios ( $650.000 en 2024 ), de acuerdo con el Código de Tránsito, es no realizar una revisión técnico-mecánica en plazos establecidos, además de no conservar al automotor “en adecuadas condiciones técnico-mecánicas”.

Las sanciones contemplan también la inmovilización del vehículo. Para evitar las penalizaciones y las intervenciones de la Policía, que podrá revisar el estado de las llantas en cualquier momento —sobre todo, en casos de accidentes—, es necesario preservar los neumáticos en buenas condiciones.

Según la Norma Técnica Colombiana NTC5375, elaborada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), los centros autorizados por las autoridades de transporte deberán revisar, con inspección sensorial y un medidor de profundidad, estas propiedades para verificar el estado de las llantas:

Falta de una o más tuercas , espárragos, tornillos o pernos.

, espárragos, tornillos o pernos. Deformaciones “excesivas” y fisuras en los rines , así como protuberancias o desfiguraciones en la banda de rodamiento.

, así como protuberancias o desfiguraciones en la banda de rodamiento. Inexistencia de algún rin o llanta en los vehículos que usan más de dos ruedas por eje.

en los vehículos que usan más de dos ruedas por eje. Deterioro, deformaciones, fisuras o riesgo de desprendimiento en los aros de los rines artilleros .

. Profundidad de labrado.

Inexistencia de una llanta de repuesto o de una en estado adecuado.

“Todos los vehículos automotores deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes”, dice el Código de Tránsito, refiriéndose a que uno de los aspectos a tener en cuenta es la disposición de las llantas. Para que un vehículo transite debe “demostrar un estado adecuado de llantas”.

Estas son algunas señales que podrían sugerir un cambio de ruedas, de acuerdo con compañías especializadas, como Ford o Michelín, y tiendas en las que se puede comprar el producto, como HomeCenter: