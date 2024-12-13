Daniel Newlin, el designado embajador de EE.UU. en Colombia, tiene negocios en Medellín

Daniel J. Newlin, nombrado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, no es un desconocido en el país.

El exdetective y empresario cuenta con vínculos financieros en Medellín, donde lidera una firma consultora registrada como DAN NEWLIN INJURY ATTORNEYS S.A.S., según datos de la Cámara de Comercio de Medellín.

La empresa, con un capital autorizado de $100.000.000 (casi USD$23.000), tiene su sede en un edificio del Poblado y se enfoca en asesorías y representación legal en áreas como procedimientos civiles, penales, laborales y comerciales.

Además, presta servicios relacionados con la defensa de intereses ante tribunales y organismos judiciales, bajo supervisión de abogados. A pesar de su considerable capital, el registro oficial la clasifica como una microempresa, según las normativas del DANE.

Aunque Newlin ha compartido imágenes en redes sociales disfrutando de paisajes antioqueños, su relación comercial con Medellín plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses.

No está claro si estas actividades cumplen con los requisitos diplomáticos para su designación como embajador. El detalle podría generar cuestionamientos en torno a la transparencia de su rol en el país.