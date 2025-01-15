Procuraduría General se pronuncia sobre asesinato de pastor en Zona Bananera

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación emitió este viernes 12 de enero un pronunciamiento sobre el asesinato de Iván Darío García González, pastor de la iglesia cristiana Nuevo Renacer, ocurrido el miércoles 8 de enero en el corregimiento de Río Frío, Magdalena.

El ataque se presentó cuando García salía de la iglesia tras finalizar una ceremonia religiosa. En el hecho también resultó herida una mujer que fue alcanzada por una bala perdida; su estado de salud es delicado pero estable. Testigos señalaron que el autor del crimen huyó en motocicleta junto con un cómplice.

“La Procuraduría hace un llamado a las autoridades judiciales y policiales para que investiguen con diligencia y se esclarezcan los hechos que rodearon el asesinato del pastor Iván Darío García, garantizando la justicia y la protección de los derechos fundamentales en el marco de la libertad religiosa”, indicó el ente en su comunicado oficial.

Imagen tomada de www.procuraduria.gov.co / Gissell Alejandra Campo Acosta Ampliar Imagen tomada de www.procuraduria.gov.co / Gissell Alejandra Campo Acosta Cerrar

El ente también expresó su preocupación por el aumento de la violencia contra líderes religiosos, mencionando que este caso se suma a otros recientes, como un ataque en diciembre en Aguachica, Cesar, donde perdió la vida una familia de pastores.

Por su parte, la Policía Nacional informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y capturar a los responsables. Además, la institución hizo un llamado a la comunidad para colaborar con información a través de la línea 123.

Este crimen, que podría estar relacionado con presuntas extorsiones, según familiares de la víctima, ha generado indignación en organizaciones religiosas. La Conferencia Evangélica de Colombia rechazó el ataque y reiteró la necesidad de mayor protección para los líderes religiosos en el país.

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