El Gobierno promete llevar al Catatumbo “ofensiva” militar y “transformación del territorio”

Bogotá. Enero 16 de 2024. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lidera la sesión de la Mesa Nacional de Garantías. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Tras completar la jornada de un puesto de mando unificado (PMU) en Ocaña, Norte de Santander, el gobierno de Gustavo Petro ofreció una hoja de ruta para el Catatumbo, la región fronteriza con Venezuela afectada gravemente por cuenta de una agresiva arremetida del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ofreció algunas declaraciones al finalizar el encuentro. El jefe de la cartera política indicó que la decisión del Ejecutivo es trazar una “ofensiva” y un rumbo para la “transformación del territorio” del que se han desplazado más de treinta mil personas.

De acuerdo con Cristo, el Gobierno decidió “pasar a la ofensiva” en contra del ELN, “no solamente en el tema militar, de seguridad, sino también en el tema de la transformación del territorio” para que “el Catatumbo sea un ejemplo para Colombia de cómo se puede transformar definitivamente el territorio”.

Cristo precisó que el cambio en la zona es “la única manera de que evitemos que se repitan los ciclos de violencia que, lamentablemente, como en el caso del Catatumbo, afectan a esta zona desde hace décadas”. Las Fuerzas Militares luego detallaron que la acometida estatal incluye artillería.

Al interior del PMU, el ministro planteó que los decretos derivados del estado de conmoción interior —anunciado por el presidente Petro, pero aún no declarado oficialmente— servirán “de base para desarrollar la caracterización” de la población afectada, para que así el Ejecutivo defina cómo atenderla

Los actos administrativos, según informó el Ministerio del Interior, funcionarán también para “avanzar en un plan piloto” que lleve un “nuevo modelo de sustitución de cultivos” a la región, en la que la coca ha servido para fortalecer a los grupos criminales y ha acrecentado la disputa territorial.

El futuro del Catatumbo dependerá de la coordinación interinstitucional. El ministro Cristo dijo en su cuenta de X que “en los próximos días se restablecerá la seguridad” en los municipios afectados por el conflicto entre el ELN y la disidencia de las Farc Frente 33 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’.

La idea es que “la población con arraigo en el Catatumbo pueda retornar a sus hogares” luego de buscar refugio en Cúcuta y Ocaña principalmente. Antes del regreso, el Gobierno nacional, la Gobernación de Norte de Santander y las autoridades locales trabajarán en la identificación de las personas desplazadas.

Tanto el Ejecutivo como los entes territoriales garantizarán “albergue y alimentación” para quienes se desplazaron forzosamente, “de acuerdo a sus necesidades”. El Ministerio del Interior ofreció carpas en Cúcuta, Ocaña y Tibú, mientras que el Instituto de Salud Departamental “movilizará a las EPS”.

Por su parte, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), el Fondo Colombia en Paz y la Unidad para las Víctimas “despacharán desde Cúcuta y Ocaña” para atender con mayor agilidad a la población firmante de paz.

Cristo agregó, aunque sin detallar alguna estrategia específica, que “se trabajará por mejorar las condiciones de seguridad y bienestar” de los liderazgos sociales y comunales del Catatumbo. Antes del PMU, el funcionario dijo en La W que espera que el potencial decreto de conmoción interior traiga más resultaos.

En el Gobierno, indicó el ministro, “creemos que con la conmoción interior se pueden tomar las medidas suficientes para superar el drama que vive la gente en el Catatumbo”. En el diálogo reiteró que “vamos a pasar a la ofensiva”, pues “el Estado colombiano no tolerará que el ELN ejerza el control”.