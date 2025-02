Sean Baker catapultó a ‘Anora’ con los Directors Guild Awards de 2025: esta es la lista de ganadores

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRERO 08: (I-D) Christopher Nolan y Sean Baker, ganador de un Directors Guild of America Feature Film Medallion para «Anora», posan en la sala de prensa durante la 77 ª anual Directors Guild of America Awards. (Rodin Eckenroth/WireImage)/Getty Images / Rodin Eckenroth

Sean Baker, un cineasta estadounidense de 53 años, dio de qué hablar entre el 7 y el 9 de febrero. El de Nueva Jersey reaccionó sorprendido el viernes cuando el actor y comediante Sacha Baron cohen descartó bromeando a Adrien Brody, de The Brutalist, en el premio a Mejor Película de los Critics' Choice Awards.

No es para menos. Tras ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2024, Anora, la última obra de Baker, ganó Mejor Película en unos Critics' Choice que supieron apreciar a Challengers —del italiano ignorado durante la temporada de premios Luca Guadagnino—, y no se quedó allí.

El 8 de febrero, Anora se convirtió en la rival a vencer al menos en la categoría de Mejor Película de los premios Oscar de 2025 —una de sus seis nominaciones—, luego de obtener los trofeos del Directors Guild Awards (DGA), del Sindicato de la Dirección, y del Producers Guild Awards (PGA), de la Producción.

Los Directors Guild Awards, por su parte, han predicho al ganador del Oscar a Mejor Dirección en 66 de 76 ocasiones, y en la última década solo un director ha logrado alzarse con la estatuilla de la Academia y no del Sindicato: el coreano Bong Joon-Ho, con la colosal Parasite.

RaMell Ross, por su parte, obtuvo un reconocimiento importante al ganar el premio a Mejor Dirección Debut superando a, por ejemplo, Payal Kapadia, la autora de la franco-india All We Imagine as Light, su primer largometraje, ignorado por India para ser candidata a Mejor Película Internacional.

La categoría de Mejor Dirección en los Oscar seguirá, por ahora, un poco reñida. Brady Corbet la ganó en la categoría de drama en los Golden Globes por The Brutalist; Jon M. Chu, en los Critics' Choice, por Wicked, y en los últimos siete años, quien gana Mejor Dirección en los Critics' va directo a los Oscar, y el DGA fue, precisamente, para Sean Baker.

Los ganadores en los DGA en las categorías de películas

Theatrical Feature Film

Jacques Audiard — “Emilia Pérez” (Netflix)

Sean Baker — “Anora” (Neon)

Edward Berger — “Conclave” (Focus Features)

Brady Corbet — “The Brutalist” (A24)

James Mangold — “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures)

First Time Directorial Feature

Payal Kapadia — “All We Imagine as Light” (Janus Films/Sideshow)

Megan Park — “My Old Ass” (Amazon MGM Studios)

RaMell Ross — “Nickel Boys” (Amazon MGM Studios)

Halfdan Ullmann Tøndel — “Armand” (IFC Films)

Sean Wang — “Dìdi” (Focus Features)

Documentary

Brendan Bellomo & Slava Leontyev – “Porcelain War” (Picturehouse)

Julian Brave NoiseCat & Emily Kassie – “Sugarcane” (National Geographic)

Johan Grimonprez – “Soundtrack to a Coup d’Etat” (Kino Lorber)

Ibrahim Nash’at – “Hollywoodgate” (Fourth Act Film)

Natalie Rae & Angela Patton – “Daughters” (Netflix)

Los ganadores en los DGA en las categorías de televisión

Dramatic Series

Alex Graves – “The Diplomat,” “Dreadnought” (Netflix)

Hiromi Kamata – “Shōgun,” “Ladies of the Willow World” (FX)

Issa López – “True Detective: Night Country,” “Part 6” (HBO)

Frederick E.O. Toye – “Shōgun,” “Crimson Sky” (FX)

Jonathan Van Tulleken – “Shōgun,” “Anjin” (FX)

Comedy Series

Lucia Aniello – “Hacks,” “Bulletproof” (HBO/Max)

Ayo Edebiri – “The Bear,” “Napkins” (FX)

Duccio Fabbri – “The Bear,” “Doors” (FX)

Jeff Schaffer – “Curb Your Enthusiasm,” “No Lessons Learned” (HBO/Max)

Christopher Storer – “The Bear,” “Tomorrow” (FX)

Movies for Television and Limited Series