Revelan foto de Benedetti y Vendrell tras consejo de ministros en el que se habló de ‘Papá Pitufo’

En la tarde de este martes, 11 de febrero, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, dio a conocer una fotografía, según él, de horas después del consejo de ministros que se realizó en Casa de Nariño y en donde se hicieron una serie de señalamientos de posibles vínculos de Armando Benedetti con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

En la imagen se ve al jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Armando Benedetti, junto al español Xavier Vendrell, quien ha sido señalado de recibir 500 millones de pesos por parte de Diego Marín para la campaña presidencial de 2022.

Este dinero, según asegura el director de la UNP, fue devuelto por orden del entonces candidato Gustavo Petro, tras confirmarse de dónde provenía.

“En aquella reunión que tuve con Xavier Vendrell le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero entregado por ‘Papá Pitufo’ sin el conocimiento y la autorización del candidato”, aseguró Rodríguez en un comunicado en el que añadió que Vendrell “se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias”.

“Me comentó (Vendrell) que había visto a alias ‘Pitufo’ en un evento masivo de colombianos que se realizó en España en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”, agregó Augusto Rodríguez en un comunicado.

Según Rodríguez, Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago.

“No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron ‘Papá Pitufo’, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de ‘Papá Pitufo’? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento”, puntualiza Rodríguez en el comunicado.

El director de la UNP explicó que “el candidato no tuvo encuentro alguno con ‘Papá Pitufo’ en Madrid, España.

Pero, además, el director de la UNP señala que, según la información que le reveló Vendrell, Néstor Daniel García Colorado se habría quedado con 50 millones de pesos del dinero que entregó ‘Papá Pitufo’.

Así las cosas, según Rodríguez, la idea era grabar un video que le habían solicitado a Xavier Vendrell cuando se devolvieran los 500 millones de pesos. “Yo le había pedido, con claridad a Vendrell, que el video debería ser producto de una cámara escondida para que ‘Papá Pitufo’ no se enterara de que se estaba construyendo esa evidencia. Era un proceso algo minucioso. Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral”, dijo.

Rodríguez agrega en el comunicado: “Debo decir que yo nunca he visto el video, pero me enteré por dos personas que dijeron haberlo observado. La periodista de Cambio me aseguró que también lo había visto y me pidió que confirmara si era yo quien lo había solicitado, a lo que le respondí afirmativamente. También le pregunté qué era lo que se veía en ese video. Ella me respondió que se observaba a ‘Papá Pitufo’, a Xavier Vendrell y a otra persona entrar a una estancia un poco oscura con un maletín que fue abierto inmediatamente y del que sacaron varios fajos de dinero”.

“Me sorprendí. La escena narrada no correspondía a las instrucciones que se le habían dado a Vendrell. No era una cámara escondida. Tanto ‘Papá Pitufo’ como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas, su aprobación era evidente. Me generó la inquietud de que el viaje de Xavier Vendrell a España, para la supuesta consecución del dinero para devolverle a alias ‘Pitufo’, podría haber sido una estrategia para reanudar la operación”, puntualiza el comunicado.