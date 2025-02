Así se planeó devolución del dinero a alias ‘Papá Pitufo’, quien infiltró la campaña Petro

Tras las versiones que indican que alias ‘Papá Pitufo’ infiltró la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, con más de 500 millones de pesos inicialmente, Augusto Rodríguez, actual director de la UNP, respondió varios puntos a través de un comunicado.

En el texto, Rodríguez aseguró que sostuvo un encuentro con Xavier Vendrell una vez se tuvo conocimiento de los 500 millones de pesos para infiltrar la campaña y le transmitió la “indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero” que había sido entregado por ‘Papá Pitufo’ “sin el conocimiento y la autorización del candidato”.

“El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias ‘Papá Pitufo’ en un evento masivo de colombianos que se realizó en España en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”, dijo.

Según Rodríguez, Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago.

“No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron ‘Papá Pitufo’, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de ‘Papá Pitufo’? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento”, puntualiza Rodríguez en el comunicado.

El director de la UNP explicó que “el candidato no tuvo encuentro alguno con ‘Papá Pitufo’ en Madrid, España. En el artículo publicado por la Revista Cambio, la periodista María Jimena Duzán menciona que una persona acompañó a Xavier Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir 500 millones de pesos”. Sin embargo, su nombre no fue publicado.

Se trata, según la información que dice el director de la UNP reveló Vendrell, de Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico, sino del partido Alianza Verde.

“El otro nombre que no fue mencionado en el artículo de la Revista Cambio fue el del español Ramón Devesa González, quien de extraña manera resultó grabando el video que le habíamos solicitado tomar a Xavier Vendrell al momento de devolver los 500 millones de pesos. Yo le había pedido, con claridad, a Vendrell, que el video debería ser producto de una cámara escondida para que ‘Papá Pitufo’ no se enterara que se estaba construyendo esa evidencia”, añadió.

Por último, el director de la UNP puntualizó que el entonces candidato Gustavo Petro fue tajante en rechazar cualquier intento de permitir filtración de dineros ilegales, provenientes de la mafia o de burlar la normatividad. “Y en particular le dedicó estudio y le hizo seguimiento a las maniobras y procederes de las estructuras criminales del contrabando y su relación con el lavado de activos”.