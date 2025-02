Niegan solicitud que buscaba traslado de alias ‘Bula’ a un centro de reclusión indígena en Córdoba

Montería

La W Radio conoció que, el Tribunal Superior de Montería a través de su Sala Penal ordenó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería revisar nuevamente la solicitud de la defensa de Fredy Rivera Cochero, alias ‘Bula’, luego de que se le concediera una sustitución de medida de aseguramiento. Es decir, que el procesado fuera internado en un centro de reclusión del resguardo indígena Zenú en Aguas Claras, Ayapel (Córdoba), en lugar de un establecimiento carcelario ordinario como Las Mercedes.

La orden se emitió, tras el fallo de una acción de tutela interpuesta por el Ministerio Público en contra de la decisión expedida por el Juzgado Penal del Circuito de Montería el pasado 2 de octubre de 2024, en el que se le reconocía la condición de indígena al presunto integrante de la subestructura ‘Uldar Cardona Rueda’ del Clan del Golfo.

Sin embargo, la revisión de esa decisión finalmente hizo que dicho fallo de 2024 fuera revertido y se mantuviera al procesado en un centro de reclusión dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En ese sentido, el Juzgado referenciado determinó que “el señor Fredy José Rivera Cochero no está registrado como miembro de ninguna comunidad indígena en los censos poblacionales, lo que resta valor probatorio a la certificación aportada donde se avala su pertenencia al cabildo indígena Aguas Claras”.

“Bajo las circunstancias antes anotadas, no es menester verificar los demás factores exigidos para acceder al traslado solicitado, si bien es cierto que salta a primera vista aparente el cumplimiento de ellos, no superado el primer y principal presupuesto, se quiebra la posibilidad de acceder favorablemente al pedido. (…) Allegada la información, se permite concluir que realmente el procesado no cuenta con esa calidad de indígena, pues señaló la Corte que por haber cometido delitos graves se desarraiga de su identidad, usos y costumbre, muy a pesar de que sea la misma comunidad en cabeza de su gobernador indígena el que coadyuve la solicitud de traslado, no procede bajo las actuales circunstancias”, puntualizó la judicatura.

Finalmente, en la parte resolutiva este Juzgado confirmó la decisión de primera instancia en la que, inicialmente, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Montería había negado la solicitud de traslado de alias ‘Bula’ a una cárcel especial indígena.

Investigaciones contra alias ‘Bula’:

Las autoridades investigan a alias ‘Bula, por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus presuntos nexos con el grupo armado organizado Clan del Golfo, donde sería cabecilla de la subestructura ‘Uldar Cardona Rueda’.

Este sujeto fue capturado en septiembre de 2023 en Cáceres, Antioquia. En ese momento, la Policía Nacional lo señaló como el autor intelectual y principal dinamizador del “paro minero”, registrado en marzo de 2023 en el Bajo Cauca antioqueño.

Contexto en La W: Capturan al autor intelectual del paro minero del 2023 en el Bajo Cauca Antioqueño

Según las autoridades, este paro produjo pérdidas por más de 190 mil millones de pesos, afectó 17 vehículos (incluidas 2 ambulancias) y causó lesiones a 7 uniformados de la Policía.

En ese entonces, la Policía Nacional también informó que “alias ‘Bula’ tenía la tarea de expandir las actividades criminales de minería ilegal y narcotráfico en el Bajo Cauca antioqueño, así como intimidar y forzar el desplazamiento de líderes sociales e indígenas ubicados en algunos municipios de Córdoba y Antioquia”.