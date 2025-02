¿Qué son los hipopresivos y para qué sirven? Laura Alvarado habla sobre este sistema de entrenamiento

Laura Alvarado, entrenadora personal certificada, pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar sobre los beneficios de los hipopresivos.

Según explicó, es ideal que estos ejercicios se hagan con el estómago vacío, en horas de la mañana. Además, comentó que solo se necesitan 10 minutos al día para realizar este sistema de entrenamiento.

“Ha sido un proceso muy personal y en eso he crecido, en volver a encontrarme, me ha costado, pero ese es el trabajo que hago. Mi misión es motivar a todas las mujeres a que encontremos ese espacio para volver a sentirnos seguras con nosotras mismas, no solo en nuestro cuerpo, sino en los hábitos y en esa disciplina”, dijo para iniciar.

Asimismo, comentó que cuando quedó embarazada su mayor miedo era no perderse en la maternidad, por esto, empezó a estudiar y a prepararse, “hace seis años descubrí los hipopresivos, hice un curso, me certifiqué. Es un sistema de entrenamiento diferente porque es un sistema postural”.

Por otra parte, mencionó que este entrenamiento no es solo para las mujeres, “los hipopresivos es un sistema postural para todos. Si tienes alguna debilidad, algún problema de espalda, vas a poder trabajarlo con estos ejercicios. Aquí se trabaja lo más profundo del abdomen”.

En esa línea, especificó que los hipopresivos no solo están concentrados en el abdomen sino también en el piso pélvico. “Si no tenemos un piso pélvico fuerte con el paso del tiempo vamos a sufrir de incontinencia”.