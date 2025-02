“El baile me dio todo”: Brenda, creadora de ‘Brenda Estudio’, la academia que nació como un sueño

La bailarina y creadora de contenido, Brenda Suárez, pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar de lo que ha sido su vida alrededor del baile, las dificultades en el camino y cómo fue crear la academia ‘Brenda Estudio’.

“La historia arranca desde que tengo uso de razón, desde niña amaba bailar, en las fiestas familiares no faltaba ‘el show de Brenda’, por gusto empecé a subir videos bailando a redes sociales, en este entonces no existía Instagram ni siquiera, recuerdo que mi primer video lo reposteó Pipe Bueno (…) Al graduarme del colegio no sabía que hacer, no sentía conexión con ninguna carrera, no encontraba nada que me hiciera sentir lo que el baile”, relató la influenciadora.

Un pilar fundamental para la realización del sueño de Brenda fue su familia, pues como ella misma lo asegura, sin el apoyo su destino hubiera sido diferente.

“Mi mamá siempre me acompañó, ella renunció a lo que hacía por acompañarme de lleno en mi sueño, ahora van a Brenda Estudio y ella es la que está en la recepción, la que graba los videos, ella es el alma del lugar”, dijo.

También habló de cuando vio las puertas abrirse, “llegaron oportunidades de pago por bailar para artistas y decidí ir llevando esto a otro nivel, me empapé del gremio, conocí el reguetón el sexy style, conocí expertos y empezamos a hacer de Brenda una marca”, contó.

En el camino de emprender siempre se presentan dificultades, como mencionó Brenda, debió dejar pasar otras oportunidades.

“Dejé pasar otros caminos para dedicarme a esto, pero estar 100% dedicada a mi sueño era el objetivo, para mi Brenda Estudio no es un negocio, no lo dejaría en manos de otros porque yo no lo veo así, para mi es mi sueño y quiero seguir trabajando en él”, agregó.

Finalmente, enfatizó en el baile como un método de meditación y encuentro con uno mismo, “cuando bailo mi cabeza se queda en silencio, solo siento mi cuerpo en movimiento y nada más”.

Escuche la entrevista completa en Mujeres W: