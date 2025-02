Congresistas responden tras ser mencionados en lista de recomendaciones para la Dian

La W reveló este martes, 18 de febrero, una lista con los nombres de 38 congresistas de distintos partidos que, supuestamente, hicieron recomendaciones al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, para que fueran nombradas sus fichas en la entidad.

Al respecto, varios de los mencionados ya desmintieron su participación y negaron que hubiesen hecho esas recomendaciones. Hay que decir que la lista actualmente está en manos de la Fiscalía, y se espera que se investigue a los parlamentarios ante la Corte Suprema.

Efraín Cepeda: “Es una estrategia del gobierno”

El presidente del Senado y miembro del Partido Conservador calificó los señalamientos como una “estrategia” del gobierno para desviar la atención. Aseguró que buscan distraer la atención de los escándalos. “Siempre hay una estrategia (...) vienen con este tipo de acusaciones. Eso es lo que tengo que decir”, dijo Cepeda.

Germán Blanco: “No estábamos buscando nombramientos”

Por su parte, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, explicó que su conexión con la DIAN radicaría en que acompañó al entonces representante a la Cámara, Felix Chica, y su esposa trabajaba en la entidad. Sin embargo, dijo que no buscó nombramientos o ascensos. “Lo que pasa es que nos terminan incluyendo en una lista donde sí hay una serie de señalamientos mucho más profundos que tiene que investigar la Fiscalía o la Corte Suprema”.

Alfredo Deluque: “Una cortina de humo”

El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, calificó la revelación como “una cortina de humo que utiliza el gobierno para tapar su falta de resultados y los escándalos que lo rodean”. Igualmente, dijo que nunca tuvo la intención de gestionar nombramientos.

Antonio Correa: “Intentan deslegitimar la acción política:

Ahora, el senador Antonio Correa, del Partido de la U, aclaró que su única gestión relacionada con la Dian fue solicitar la revisión de un caso específico de una funcionaria que había denunciado irregularidades en un concurso de contratación. “Pedí que se revisara su caso y el de otros accionantes para garantizar su derecho a la función pública”, dijo Correa.

Yenica Acosta: “Desconozco tal hecho”

La representante Yenica Acosta, del Centro Democrático, negó haber intercedido ante Luis Carlos Reyes para un traslado en la Dian. “Desconozco tal hecho, confirmando que no he tenido la oportunidad de conocer personalmente al señor Reyes”; y explicó que había solicitado audiencias para abordar temas para la región, como el comercio con Brasil y Perú, más no para pedir nombramientos.

Saray Robayo: “Es falso que haya gestionado cargos”

La representante Saray Robayo, del Partido de la U, rechazó también los señalamientos de que haya gestionado cargos en Sincelejo. “Es totalmente falso que haya hecho gestión alguna para mantener un gestor I”, dijo.

Óscar Darío Pérez: “Es diferente abogar por la estabilidad de los funcionarios”

El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, se defendió, y aseguró que su única relación con la Dian ha sido su trabajo por la estabilidad de los funcionarios provisionales y temporales. “Nunca propuse nombres para aduanas ni solicité cargos directivos”, aclaró Pérez.

Enrique Cabrales: “Solicitaré rectificación”

El senador Enrique Cabrales, también del Centro Democrático, calificó como “completamente falsa” la afirmación de que haya presionado para el nombramiento de funcionarios en la Dian. Igualmente, anunció que solicitará al ministro Reyes que aclare las circunstancias en las que, según la información, él habría sugerido nombramientos. “Solicitaré que se rectifique esta información”, expresó.

Edgar Díaz Contreras: “Exijo claridad en las afirmaciones”

El senador Edgar Díaz Contreras, de Cambio Radical, también pidió aclaraciones de Luis Carlos Reyes: “Exijo que informe con claridad cuándo me atendió, ya sea de manera personal o telefónicamente, y cuándo sugerí algún nombramiento burocrático”, señaló.

Por ahora, las reacciones siguen llegando. En todo caso, la Fiscalía ya tiene en sus manos esa lista, en la que estarían casi 40 congresistas.