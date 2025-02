Vicepresidenta Francia Márquez se pronunció tras denuncia de acoso sexual en MinIgualdad

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se pronunció sobre las denuncias de supuesto acoso contra el viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus Cruz.

El pasado viernes, 14 de febrero, un mensaje escrito con labial rojo apareció en el espejo de un baño de mujeres de la sede del Ministerio de Igualdad que decía: “Cuidado, en VicePueblos hay un acosador sexual. Hay denuncias”.

Ante lo ocurrido, la vicepresidenta Francia Márquez señaló que la denunciante está recibiendo acompañamiento de la entidad. “Estoy dispuesta a defender esta causa hasta las últimas consecuencias. Ese mismo día instruí a la Oficina de Control Interno Disciplinario con el fin de trasladar a la Procuraduría General de la Nación para que se inicien las acciones de investigación correspondientes”.

Además, la vicepresidenta señaló que solicitó a la Dirección de Prevención y Atención de Violencias Contra las Mujeres que adopte medidas preventivas dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos de las personas, así como con la prevención, atención y sanción de cualquier conducta que vulnere la dignidad e integridad de quienes trabajan en este Ministerio. No voy a titubear, porque sé que la confianza de quienes han creído en esta lucha no se traiciona. Daré el ejemplo porque el liderazgo verdadero no se firma en papeles, se demuestra en cada decisión y en cada acto”, puntualizó.

Este es el mensaje encontrado: