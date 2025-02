Gobernadora del Valle cuestiona falta de apoyo del Gobierno para sustitución de cultivos ilícitos

Gobernadora del Valle señala que las tierras compradas para comunidades no generan productividad si no hay apoyo del Estado. Foto: Gobernación del Valle.

Valle del Cauca

Desde la Cumbre de Gobernadores en Villa de Leyva, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó un fuerte llamado al Gobierno Nacional exigiendo mayores recursos para la cofinanciación de programas productivos en zonas afectadas por cultivos ilícitos.

“Pero que nos paren bolas porque no nos paran bolas y es muy difícil articular con el Gobierno Nacional”, expresó.

La mandataria hizo referencia a Jamundí, señalando que su administración ha destinado recursos propios para la reconversión productiva, pero que se requiere apoyo adicional para ampliar el impacto.

“Nosotros vamos a hacer 200 hectáreas con dificultades, con recursos de Regalías. Pero ¿por qué no nos ayuda el Gobierno Nacional? ¿Por qué no hay la cofinanciación para no hacer 200 hectáreas sino 400 o 500 y empezar a trabajar con esos campesinos?”, insistió.

También cuestionó la compra de tierras sin enfoque productivo y exige políticas más efectivas para el desarrollo rural.

“En el Valle del Cauca se están comprando tierras, pero llevan a los indígenas y no les dan nada de productividad, eso está sucediendo en muchas zonas del departamento y eso no termina siendo reforma agraria porque además de las tierras se requiere productividad y yo estoy dispuesta a apoyar, pero sola no puedo”, agregó.

La gobernadora resaltó que, el Valle del Cauca ha impulsado programas como el Plan Frutícola y Valle Agro, enfocados en fortalecer la producción agrícola y apoyar a los campesinos con insumos y nuevas oportunidades productivas.