Así me saquen memes, el whisky mata más que la cocaína y el cigarrillo más que la marihuana: Petro

El presidente Gustavo Petro en su visita a Chicoral, en el departamento del Tolima, se volvió a referir una vez más a la la lucha contra el narcotráfico que según insiste fracasó. Siendo así, el mandatario añadió que: “es un problema mundial que solo se arregla legalizando la droga”.

Por eso, el presidente Petro agregó que pese a las burlas, “el whisky mata más que la cocaína, el cigarrillo mata más que la marihuana, solo que hay una diferencia, es que el whisky lo hacen allá donde está el poder mundial y la cocaína la hacen aquí unos mafiosos que dejarían de ser mafiosos y el negocio se acabaría”.

Además, advirtió que “se están tomando la Policía Nacional, el Ejército, los jueces, los congresistas y los presidentes, aún es difícil de entender eso, pero lo que sino es difícil de entender es que quienes se tienen que ir a la cárcel por una sustancia prohibida en el mundo no son los campesinos, no son los jovencitos que no están en un parque porque no tienen oportunidad, porque no tienen universidad”.