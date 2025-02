“El tema no es si me reeligen, hay que reelegir el proyecto: Petro convoca a movilización campesina

El presidente Gustavo Petro volvió a invitar a la ciudadanía a movilizarse para defender las reformas planteadas por el Gobierno Nacional. El mandatario desde Chicoral en departamento de Tolima, aseguró que Colombia tiene que salir de los “cien años de soledad”.

“Que viva Colombia potencia mundial de la vida (…) que viva la gran movilización campesina, que viva la gran movilización nacional popular por la vida la justicia y la democracia”, agregó.

”Yo sí la convoco a usted mujer y hombre campesino a que toca volver a la sangre de 1971, no a derramarla sino a la pasión de 1971, toca convocar una gran movilización campesina nacional, pacífica pero decidida, que el pueblo no se puede callar, cuando ascendía Hitler al poder unos jóvenes alemanes hicieron una agrupación que se llama la ‘Rosa Blanca’ y denunciaron que su gobierno estaba matando millones de judíos y fueron fusilados en 1943”.

Agregó que ese movimiento ‘Rosa Blanca’ viene ascendiendo. “El domingo hay elecciones en Alemania, pequeña pero sube y sube en la encuesta, nosotros necesitamos aquí una rosa roja y amarilla, de todos los colores y necesitamos levantar la bandera de nuevo porque lo que hicimos en 2021 y 2022 no se puede olvidar ni dejar pasar a la historia porque nos devolverán a la masacre y cien años de soledad tienen que terminar porque tienen que terminar”.

Por último el presidente fue enfático en decir: “la Nación colombiana será muy fuerte, poderosa y será el corazón del mundo pero al mismo tiempo será el corazón de la vida, fue la promesa de campaña y debe cumplirse, en esta generación, en estos años, por eso el tema no es si me reeligen o no, el tema es que hay que reelegir el proyecto hay que reelegir el programa y hay hacer más, más y más, apenas esto comienza”.