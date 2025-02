Fotoperiodista colombiano retrata dura situación de migrantes deportados por Trump en Panamá

El fotoperiodista colombiano Federico Ríos, reconocido por documentar crisis humanitarias en América Latina, conversó en los micrófonos de W Fin de Semana sobre el trabajo que ha venido realizando y en el cual ha dejado en evidencia la difícil situación de cientos de migrantes deportados por la administración Trump.

Para iniciar, Ríos comentó que, al iniciar un seguimiento a las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dieron cuenta que “el Gobierno estaba planeando, de forma articulada y con otros países de Centro y Suramérica, empezar a deportar migrantes y solicitantes de asilo y refugio, entonces el presidente Mulino comunicó que un gran número de migrantes iban a aterrizar en Panamá y nos pareció que era muy importante documentar esto”.

Asimismo, indicó que a Panamá llegaron migrantes de África, Medio Oriente y Asia y muchos de ellos no hablan ni español ni inglés, “la mayoría de ellos habían perdido sus documentos y sus celulares, no tenían equipaje y lo que hizo el Gobierno fue ponerlos bajo custodia en un hotel en el centro de la ciudad por varios días y por eso no vinimos a Panamá”.

El colombiano también destacó que el Gobierno de Panamá no ha permitido el ingreso de los periodistas al hotel donde se encuentran los migrantes, sin embargo, han logrado comunicarse con algunos de ellos por WhatsApp, “vimos cómo estas personas en medio de la angustia ponían mensajes de ayuda con banderas de sus países. Hablando con ellos nos dimos cuenta que están en una situación difícil y penosa en la que muchos no quieren regresar a su país de origen”.

Por otra parte, el fotoperiodista mencionó que lo mejor que puede hacer por estas personas es publicar sus fotos e historias y que haya más personas alrededor del mundo pensando lo que está pasando con estos migrantes.

“La función del periodismo no es encontrar respuestas inmediatas para las crisis humanitarias, el trabajo no es ir y comprar un mercado para estas personas o romper un cristal y libarlos, mi trabajo es visibilizar la situación que están atravesando estas personas y ponerlo en la mesa para un debate público amplio”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Estas son algunas de las fotografías de Federico Ríos: