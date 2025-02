Petro reiteró defensa a Epa Colombia: “es uribista pero es mujer pobre, levantada y rebelde”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, quien se encuentra actualmente en la cárcel el buen pastor en Bogotá. El mandatario hizo referencia según él a quienes verdaderamente deberían estar presos por hacerle daño al país.

Añadió el presidente que: “Les parece importante llevar a la cárcel a ‘Epa’ que es uribista pero es mujer pobre, levantada y rebelde (…) rompió un vidrio y le pusieron cinco años y lo pagó, pero cuantos años de cárcel llevan los que le rompen la vida a los colombianos, visten corbata, están en los clubes y a ellos no los ponen presos. ¿Cuántos oficiales y soldados están procesados por fusilar a los jóvenes de Colombia?, son miles y ¿dónde están los de corbata que dieron la orden?”.

Petro también se refirió una vez más a la la lucha contra el narcotráfico que insistió fracasó. Por eso, el mandatario añadió que: “es un problema mundial que solo se arregla legalizando la droga”.

Por eso, el presidente Petro agregó que pese a las burlas, “lo vuelvo a decir así me saquen los memes que quieran, el whisky mata más que la cocaína, el cigarrillo mata más que la marihuana, solo que hay una diferencia, es que el whisky lo hacen allá donde está el poder mundial y la cocaína la hacen aquí unos mafiosos que dejarían de ser mafiosos y el negocio se acabaría”.

El presidente advirtió que: “Se están tomando la Policía Nacional, el Ejército, los jueces, los congresistas y los presidentes, aún es difícil de entender eso, pero lo que sino es difícil de entender es que quienes se tienen que ir a la cárcel por una sustancia prohibida en el mundo no son los campesinos, no son los jovencitos que no están en un parque porque no tienen oportunidad, porque no tienen universidad”.