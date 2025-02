“Que me diga Andrés Pastrana si el señor Diego Marín no lo menciona como su ayudante”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro durante su visita a Chicoral, Tolima, se refirió al caso de ‘Papá Pitufo’ y sus nexos con políticos colombianos. Dentro de su discurso, el mandatario de los colombianos nombró al expresidente Andrés Pastrana como ayudante de Diego Marín, el zar de la corrupción, detenido en Portugal y a la espera de ser extraditado a Colombia.

Por eso, el presidente preguntó al expresidente Andrés Pastrana, “qué me diga si el señor Marín no lo menciona como su ayudante (…) en los procesos penales que han ocultado en la Fiscalía General de la Nación y que no lo han puesto preso porque es el amigo del poder, el mayor contrabandista en la historia de Colombia, pues así se destruye una industria y un país sin industria y agricultura es un país pobre”.

“Si nos quitan la agricultura y la industria nos quitan el corazón (…) por eso podemos decir que el 9 de enero de 1972 se jodió Colombia y ahora la recuperamos y depende de ustedes y de mi, ya nos anuncian que la constitución del 91 es letra muerta, ya el Congreso hace huelga y no quiere aprobar las reformas, ya se aprueban las reformas y no pasan, se les olvidó que yo gané las elecciones en 2022”, agregó.

Abogado que habría sido clave en reunión entre Xavier Vendrell y ‘Papá Pitufo’ declara en Fiscalía

El abogado Néstor Daniel García Colorado, quien al parecer concertó el encuentro entre el asesor catalán Xavier Vendrell y Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, en el que se definió el supuesto apoyo de $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, rinde declaración juramentada en la Fiscalía General de la Nación.

El abogado García Colorado señaló que cuando concertó la reunión no sabía quién era ‘Papá Pitufo’, ni mucho menos que se dedicaba al contrabando y que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tenía monopolizados los puertos de Buenaventura y Cartagena.

También deberá explicar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que conoció a Marín Buitrago. La cuestionada reunión se habría realizado en la mansión de ‘Papá Pitufo’ en el condominio Arboleda de Guaymaral, en la zona norte de Bogotá.

Cabe recordar que esa residencia fue allanada en un operativo realizado por la DIJIN de la Policía Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.