“Si mis compañeros se vendieron, que vayan a prisión”: Petro sobre ‘Papá Pitufo’

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) para referirse nuevamente al caso de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, e insistir que el dinero del ‘zar del contrabando’ no ingresó a su campaña presidencial de 2022.

Este pronunciamiento se conoce luego de que el periodista Yohir Akerman publicara su más reciente columna de opinión para la revista Cambio titulada ‘Petro Pitufo’.

En respuesta, el presidente advirtió: “Diego Marín hoy está destruido por mi labor, por denunciar su actividad y su delito a la opinión pública”. Además, insistió en que el país conoció la historia de ‘Papá Pitufo’ gracias a sus revelaciones:

“Si no hubiera dado la orden a organismos de inteligencia nacionales para ayudar a la investigación, si no hubiera hablado con el presidente Pedro Sánchez de España pidiendo su ayuda para no permitir su escape y con los primeros ministros de Portugal para el mismo efecto, Marín seguiría contrabandeando en Colombia en complicidad de funcionarios y el silencio de la mayor parte de la prensa”.

Por eso, el mandatario señaló que pedirá públicamente a Diego Marín que, cuando llegue a Colombia, rinda cuentas: “Que diga toda la verdad de sus 38 años de delito, sin callar una sola palabra”.

“No tengo rumores personales al respecto y sé quiénes sí tiemblan, porque conozco lo que el ‘Pitufo’ debe confesar en bien del país. El odio de Ackerman no le ha permitido percibir uno de mis principios fundamentales: aborrezco la codicia. Por ahí no podrán tumbar al presidente”, advirtió el mandatario en respuesta al columnista.

También aseguró que, “si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel”.

En esa línea, expresó: “Yo no me vendo, mi querido amigo; hace mucho lo hubiera hecho. Ni vendo mis palabras, ni mi escritura a ningún postor: ni narco, ni bananero oscuro. El que se vende es esclavo y yo soy libre; y así quiero morir, porque solo los hombres y mujeres libres pueden cambiar el mundo y a Colombia”.

Así, el presidente Gustavo Petro repuso: “Si compañeros míos se vendieron, que vayan a la cárcel y a la ignominia, pero por aquí no encontrarás tu objetivo: buscando que yo sea codicioso, no encontrarás la forma de tumbar al presidente. No me vendo ni a la Mossad, ni a traquetos, ni a la CIA, ni a la DEA, ni a bananeros oscuros, ni a mafias. Solo cambian el mundo las mujeres y los hombres libres, como me enseñó su papá cuando era joven”.