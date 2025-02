Polémica por presencia de bandera del M-19 en discurso de Petro: el presidente la defendió

A propósito de la retransmisión del discurso que el presidente Gustavo Petro pronunció durante su visita a Chicoral, Tolima, el presidente se refirió a la violencia política que vivió Colombia entre conservadores y liberales. Además, el mandatario se refirió al significado de la bandera del M-19, grupo al que perteneció el hoy mandatario, un hecho que generó polémica por parte de varios sectores políticos.

El mandatario expresó: “Esa banderita que allá está atrás y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué, tiene esos tres colores (azul, blanco y rojo). Esos tres colores no son debo un movimiento terrorista, tiene otro significado”.

En ese sentido, el presidente añadió: “Hay que recordarle a Paloma (Valencia), a (María Fernanda) Cabal, a Milei (en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei), que dicen las cosas de frente y se disfrazan, no leen la historia de Colombia: ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz y ese rojo con que termina significa el color liberal”, detalló el jefe de Estado.

En respuesta, figuras de oposición como el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se pronunciaron en contra de esta mención.

“Los espacios de alocución presidencial en TV los han dedicado a la apología de la guerrilla M19 y a discursos vacíos. Ojalá el Congreso dé trámite a nuestro proyecto de ley que controla estos abusos de poder”, escribió Cadavid.

Los espacios de alocución Presidencial en TV los han dedicado a la apología de la guerrilla M19 y a discursos vacíos



Ojalá el Congreso de trámite a nuestro Proyecto de Ley que controla estos abusos de poder pic.twitter.com/wh4LjJ1mp6 — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) February 24, 2025

Petro invitó a una movilización

Durante su visita a Chicoral, el mandatario también invitó a una movilización nacional: “Que viva Colombia, potencia mundial de la vida (…) que viva la gran movilización campesina, que viva la gran movilización nacional popular por la vida la justicia y la democracia”.

Por eso, aseguró que convoca a hombres y mujeres a “volver a la sangre de 1971, no a derramarla sino a la pasión de 1971”. Para el mandatario, “toca convocar a una gran movilización campesina nacional, pacífica pero decidida, que el pueblo no se puede callar, cuando ascendía Hitler al poder unos jóvenes alemanes hicieron una agrupación que se llama la ‘Rosa Blanca’ y denunciaron que su gobierno estaba matando millones de judíos y fueron fusilados en 1943”.

Por último, el presidente fue enfático en decir: “La Nación colombiana será muy fuerte, poderosa y será el corazón del mundo, pero al mismo tiempo será el corazón de la vida, fue la promesa de campaña y debe cumplirse, en esta generación, en estos años”.

Por eso, agregó el presidente Petro, “el tema no es si me reeligen o no, el tema es que hay que reelegir el proyecto hay que reelegir el programa y hay hacer más, más y más, apenas esto comienza”.