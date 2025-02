Trump consideró que la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de “semanas”

Donald Trump. FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes 24 de febrero, que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas.

“Creo que la guerra podría acabar pronto. En semanas. Eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso”, dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Este mismo lunes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa, pero que sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses.

Trump sí vio factible que se acepte un alto el fuego. “Creo que, en algún momento, estarán de acuerdo con eso. Y que una vez que se logre un alto el fuego esto terminará, porque no van a pasar de un alto el fuego a la guerra. Me alegro de haber podido ayudar, porque no había comunicación con Rusia hasta que llegué yo”, dijo.

El presidente estadounidense añadió que contempla ir a Rusia. “Si todo esto se arregla, lo cual creo que sucederá, seguro. El 9 de Mayo (día en que Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial) no lo sé, creo que es bastante pronto, pero en el momento oportuno iré”, dijo.