Interponen desacato contra Gustavo Petro: lo señalan de no retractarse de llamar “nazi” a influencer

El representante judicial de la influencer Hannah Escobar radicó ante el Consejo de Estado un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro en el que pide que se le aplique esta medida sancionatoria.

Lo anterior, al considerar que no se retractó en debida forma de haber asociado a Correa con el nazismo.

El abogado Vladimir Salazar, en su petición, señaló que el presidente de la República no se retractó y al contrario la revictimizó; esto, al indicar que a su juicio en una transmisión en vivo el pasado 7 de febrero transmitida por RTVC, el jefe de Estado se refirió a la sentencia y dijo que lo habían descontextualizado, y que una cosa era ser “nazi” y otra tener “actitudes nazis”, lo cual para el apoderado resulta en otra ofensa.

“Consecuencia de esas nuevas declaraciones, mi apoderada fue revictimizada, siendo nuevamente blanco de amenazas, insultos, comentarios de odio y amenazas a su integridad personal y sexual, sobreponiéndola en una situación de extrema desprotección”, señaló el abogado Salazar.

Pero además, en el documento radicado ante el Consejo de Estado, el abogado de Hannah Escobar aseguró que el trino publicado por el presidente el pasado 14 de febrero, en el que afirmó que no siempre que se llama “nazi” a alguien se le está sindicando de ser “genocida” pero no puede pasar por alto la agresión a los electores, no cumple los parámetros de lo ordenado.

Para el defensor, el presidente se está justificando, dice que lo malinterpretaron, insiste en su punto de vista sobre la estigmatización y nuevamente la acusa de haber incurrido en “actos de estigmatización y/o persecución política”.

“Así las cosas, no existe en el mensaje un acto de retractación, claro y expreso, ni un reconocimiento del daño causado, mucho menos una disculpa. Al contrario, el mandatario pretende justificar el mensaje contra Hannah Escobar”, añadió el abogado.

El apoderado de la influencer cerró su solicitud asegurando que la actitud asumida por el jefe de Estado, según él, nuevamente la pone en la mira de la opinión pública, y que además, como la intervención en vivo donde Petro a su juicio desconoció la orden fue transmitida por RTVC, debe retractarse por medio de ese canal público.