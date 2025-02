Aparecieron panfletos del ELN en Barrancabermeja, Santander

ELN. Foto: Raúl Arboleda / AFP via Getty Images / RAUL ARBOLEDA

No para la preocupación en Barrancabermeja, Santander por la ola de violencia que se registra no solo en el distrito sino en todo el Magdalena Medio, y es que a pesar de que las autoridades regionales han llamado la atención del Gobierno Nacional, aún no ha sido suficiente.

En las últimas horas aparecieron panfletos alusivos al ELN en Barrancabermeja anunciando la conmemoración de diferentes fechas del mes de febrero y además cuestionando la paz total que califican como una “política de guerra”.

Ante esta situación, la Coronel Adriana Paz, comandante de la Policía del Magdalena Medio señaló que "estamos realizando las actividades de control territorial precisamente para que no ocurran novedades en nuestra jurisdicción. Invitamos a la comunidad efectivamente a dar información que conduzca a capturas de personas que estén realizando actividades panfletarias en nuestra jurisdicción“.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que tendrá una reunión con el director de seguridad sobre la situación en el Magdalena Medio y se espera que en los próximos días, cuando el General Pedro Sánchez asuma como ministro de defensa pueda estar en el puerto petrolero liderando un consejo de seguridad, en donde también se espera presencia del presidente Gustavo Petro.