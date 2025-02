Más de 700.000 niños no han recibido a tiempo la alimentación escolar del PAE este año: Contraloría

Una vez más, la Contraloría reveló una crítica situación que atraviesan miles de niños del país que reciben su alimentación por medio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ya que en lo corrido del año, 781.000 niños, niñas y adolescentes, han sido afectados por la inoportunidad en el suministro de este.

En concreto, a 14 de febrero de 2025, siete Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en diferentes regiones del país y 13 municipios no certificados de Casanare, no han iniciado la prestación del servicio de alimentación escolar, situación que afecta alrededor de 307.000 estudiantes a nivel nacional.

Entre ellos están Neiva, Magdalena, Cauca, Sucre, La Guajira y Riohacha.

A ello se suma que otras 11 entidades iniciaron con atrasos la entrega de los complementos alimentarios en diferentes instituciones educativas del país, lo cual hace que 474.000 niños, niñas y adolescentes no hayan recibido a tiempo el servicio de alimentación escolar.

Por ello la Contraloría hizo un fuerte llamado para que arreglen esa situación. “La Contraloría General de la República hace un llamado a todas las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para que cumplan con los procesos contractuales y al Gobierno Nacional para que garanticen los respectivos recursos de manera oportuna, y así, dar continuidad y calidad en la prestación del servicio del PAE en todo el territorio nacional”, afirmó el ente de control en un comunicado.