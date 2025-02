“Cuando uno conoce sus dolores tiene la capacidad de construir en pareja”: coach Silvana Piedrahita

Silvana Piedrahita, experta en crecimiento en personal y amor propio, pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar de lo que es el amor en pareja, dando algunas recomendaciones para tener relaciones sanas y fuertes.

“Para mí es importante el autodescubrimiento, tener un proceso de autoconciencia, saber dónde están mis dolores, mis vacíos, mis ausencias, porque cuando uno se conoce tiene la capacidad de entender que la relación se va construyendo de a dos, creando y cediendo juntos”, aseguró.

Además, enfatizó en que el “ceder” es clave en las relaciones, “una dificultad de materializar las relaciones de pareja es tener la actitud de -así soy yo y de malas-, hay que tener la fortaleza de contar con la disposición de cambiar. Las relaciones vienen con unos sacrificios, cosas para cambiar, no hay que verlo como una pérdida de libertad sino como una posibilidad para evolucionar”.

Entender las diferencias y las heridas de cada uno es un factor clave

La experta se refirió también a las heridas, el hecho de que una persona esté herida no significa que va a herir a otros.

“Si uno tiene una herida la cuida, pero debo ser consciente de que la tengo, de decirle al otro lo que me duele, pero si no soy consciente responsabilizaré al exterior y culparé al otro de darme en una herida que él no sabía que yo tenía, cuando uno no es consciente de las heridas del otro puede afectarlo”, comentó.

También, la creadora del método ‘Magic Love’ se conversó sobre las actitudes que vienen desde la crianza, así como de la influencia que tiene el árbol genealógico en nosotros.

“La forma en que nos crían y los comportamientos de nuestros ancestros influyen en nuestra manera de hacer las cosas, cada persona tiene una forma diferente de responder ante algún momento. Al entrar en convivencia hay que aprender a soltar el control y llegar a acuerdos, para evitar problemáticas en torno al tema, que pueden desatarse por diferencias minúsculas”, explicó.

Finalmente, la experta habló sobre establecer límites, la importancia de comunicarlos y tomar acciones en caso de que el otro los sobrepase, “los matrimonios concertados tienden a durar más que los matrimonios por amor”.

Escuche la entrevista completa en Mujeres W:

