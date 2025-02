¿Cuánto tiempo toma finalizar una carrera en el SENA y cuánto cuestan?

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la entidad publica adscrita al Ministerio del Trabajo que se encarga de la distribución del conocimiento al talento humano con 33 sedes regionales y 118 centros de formación en más de 1.102 ciudades y municipios a lo largo del país, en este sentido, esta entidad ofrece carreras técnicas, carreras tecnológicas y programas de formación complementaria que se ofertan en las diferentes modalidades como lo son presencial, virtual o a distancia, que puede variar dependiendo de la sede del Sena en la que se vaya a inscribir.

¿Cuánto tiempo dura una carrera en el Sena?

Cada una de las ofertas que tiene el Sena en educación, tiene respectivamente una duración especifica que se establece de acuerdo a la carga académica del programa:

Las carreras técnicas tienen la duración de 1 año.

Las carreras tecnológicas llegan a durar 2 años.

los programas de formación complementaria pueden oscilar entre 40 y 80 horas.

¿Cuánto cuestan los programas del Sena?

La institución recomienda evitar caer en posibles estafas y verificar información oficial, pues para acceder a cualquier servicio o proceso de formación del Sena usted no deberá cancelar ningún costo y no necesitara de ningún intermediario, usted puede realizar la inscripción de manera autónoma y estos procesos son gratuitos en su totalidad, además, es importante recordar que no es necesario cancelar ningún costo para acceder a el certificado que brinda la entidad al finalizar el programa.

¿En qué horarios se ofrecen los programas de formación?

Para los programas en modalidad presencial y virtual existen diferentes horarios en los que se dan las clases, para la modalidad a distancia, no se establecen horarios, pues depende de la autonomía del estudiante la dedicación al curso. Para las demás modalidades, existen las siguientes jornadas con los respectivos horarios:

Diurna entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Mañana entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Tarde entre las 12:00 del medio día y las 6:00 de la tarde.

Nocturna entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

Madrugada entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

Sábados y domingos entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

¿En dónde puedo acceder a estos programas?

Para informarse de las ofertas que tiene el Sena en educación, es importante que usted revise el cronograma que se encuentra en la pagina Sofia Plus haciendo clic acá. En esta plataforma, además usted podrá conocer las modalidades en las que se dictan estos programas, podrá buscar el tema de su interés en educación y verificar los requisitos para acceder.

¿Qué beneficios tiene la formación en el SENA?