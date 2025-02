Demandan al Gobierno Petro por suspender $1.5 billones destinados al metro y otras otras de Bogotá

El concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena, emprendió una acción de nulidad contra el decreto 0069 de 2025 que aplaza el giro de la Nación de más de 770.000 millones de pesos a Bogotá para el avance de la primera línea del Metro, 328.532 de la troncal de Transmilenio de la calle 13 y 345.735 millones para Regiotram de Occidente, que hacen parte de vigencias futuras que la Nación está obligada a cumplir.

”El metro está a punto de superar, en su primera línea, el 50% de avance, así va a cerrar febrero. Así que Petro no detiene el metro, Bogotá no lo permitirá, no nos pueden robar a los ciudadanos en la cara y no dar explicaciones. El convenio de Cofinanciación para el sistema de transporte público se suscribió en 2017 y se debe respetar. Lo que estamos pidiendo con esta acción legal es que se declare la nulidad total del decreto 0069 de 2025, que aplaza recursos vitales para el desarrollo de la ciudad como la construcción del tramo 1 de la primera línea del Metro que mejorará las condiciones de movilidad de los ciudadanos”, Baena.

El concejal advirtió que la medida del Gobierno Nacional “vulnera normas constitucionales y legales, y se encuentra incursa en las causales de nulidad de falsa motivación, en una violación de la ley 80 de 1993 e incumplimiento contractual por parte de la Nación, no previene el daño jurídico derivado, desconoce el principio de confianza legítima y extralimitación del poder ejecutivo, viola el principio de planeación presupuestal y vulnera el derecho a la movilidad y al desarrollo sostenible”.

Sumado a esto, Baena también aseguró esta decisión afecta proyectos cruciales para el desarrollo de varias regiones, además de recortar recursos a sectores esenciales como salud y agricultura.

En total, el decreto contempla un aplazamiento de $12 billones, afectando los siguientes proyectos:

Proyectos afectados en Bogotá

Primera Línea del metro de Bogotá: $770.309 millones aplazados.

$770.309 millones aplazados. Troncal de TransMilenio de la calle 13: $328.532 millones aplazados.

$328.532 millones aplazados. Regiotram de Occidente: $345.735 millones aplazados.

Proyectos afectados en el país