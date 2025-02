JEP otorga amnistía a exintegrante de las Farc por rebelión

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le otorgó amnistía de iure al exintegrante de las Farc-EP Víctor Ramón Vargas Salazar, actual alcalde del municipio de Campoalegre, Huila, por el delito de rebelión, conducta por la que fue condenado el 28 de julio de 2011 en la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con el expediente, la sentencia contra Vargas Salazar partió de evidencias que señalaban su actuación dentro de la estructura guerrillera. Entre otros hechos, la Fiscalía indicó que mediante interceptaciones telefónicas “se ha logrado determinar que usted [Vargas Salazar] le ha conseguido o gestionado material bélico a esa organización rebelde”, además de participar en la obtención de dinero y falsificación de documentos para miembros de la extinta guerrilla.

Con base en la Ley 1820 de 2016, la Sala de Amnistía o Indulto determinó que el delito de rebelión cometido por Vargas Salazar se encuentra amparado por los beneficios de la JEP, siempre que exista colaboración con la justicia transicional y cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación a las víctimas. Así, la decisión elimina los efectos jurídicos adversos sobre este delito y, en consecuencia, contribuye a la participación política y el pleno ejercicio de derechos civiles.

La JEP aclaró, no obstante, que esta determinación no cubre otras conductas investigadas que, de no considerarse conexas con el delito de rebelión o si estuvieran excluidas de los beneficios, podrían ser estudiadas en otras instancias o salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. En tal sentido, la Sala advirtió que la amnistía “no procede cuando se trate de conductas excluidas de la Ley 1820 de 2016 ni exime el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

Con este pronunciamiento, la Sala de Amnistía o Indulto reitera su misión de revisar cada petición de excombatientes de las Farc-EP a la luz del acuerdo de paz, garantizando los principios de justicia y reparación y fortaleciendo las condiciones para la consolidación de la paz en el territorio nacional.