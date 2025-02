Piden control a los parqueaderos públicos en Bogotá: una mujer pagó más de 400 mil pesos

Bogotá

Por medio de redes sociales, una mujer denunció que pagó $476.750 por 46 horas de parqueo en un estacionamiento ubicado cerca de la Clínica Santa Fe.

“¿Cómo va a ser posible que haya pagado más de cuatrocientos mil pesos por estar dos días hospitalizada en la Santa Fe? Resulta que me dicen que debía pagar cada 12 horas porque después me cobraban por minuto y no aplicaba la tarifa plena. ¡Esto es un abuso increíble de Parking!”, dijo la denunciante.

Por su parte, desde el Concejo, el concejal Rolando González, de Cambio Radical, pidió mayor control por parte de las autoridades en Bogotá.

“¡Increíble! Hoy los usuarios viven un calvario con los parqueaderos públicos de Bogotá. Desde hace tiempo hemos denunciado que muchos siguen operando de forma irregular. Investigaremos el caso y le pedimos a @GobiernoBTA y a @alcaldiausaquen revisar lo sucedido”, expresó el González.

Esto le pasó a una amiga. Estuvo hospitalizada en la Santa fe y le cobraron de parqueadero $436.000 por dos días.



¡Esto es un abuso! @kroarbelaez @RolandoGonGa @manolitosalazar @santiagoangelp pic.twitter.com/AZEwUTrmPc — DIANA ANDRADE (@diana__andrade) February 26, 2025

¿Qué responde la empresa que presta el servicio de parqueadero?

Por medio de un comunicado, la empresa Parking se pronunció sobre la situación denunciada.

“Frente a la queja presentada por nuestra usuaria a través de redes sociales, queremos aclarar que el cobro se realizó conforme a la normativa vigente, ya que el vehículo permaneció en el parqueadero casi dos días”, argumentó la compañía.

Parking agregó que cuenta “con una tarifa especial de hasta 12 horas para”, según sostiene, “brindar mayor beneficio” a sus clientes. “No obstante, este caso en particular no fue informado oportunamente a la compañía para su adecuada gestión como una excepción”, indicó.

Y añadió, “en respuesta a esta situación”, que “próximamente” ampliará sus tarifas de larga duración, para así “evitar inconvenientes similares”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de escuchar y asesorar a nuestros usuarios, garantizando que su experiencia en nuestras instalaciones sea óptima. Para ello, contamos con canales de atención dispuestos a resolver cualquier inquietud”, remachó la empresa.