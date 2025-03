Consejo de Estado rechaza tutela de Germán Vargas Lleras contra Petro: no deberá retractarse

W Radio conoció en primicia que el Consejo de Estado rechazó la tutela con la que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras buscaba que el presidente Gustavo Petro tuviera que retractarse por un trino en el que lo señaló por la privatización de ISAGÉN y con ello el desborde en la “especulación” en el precio de la energía.

El trino del jefe de Estado que fue objeto de la polémica y la acción judicial fue el siguiente publicado el 25 de noviembre de 2024: “Falta que ofrezca una disculpa a la sociedad colombiana por haber privatizado, junto con Vargas Lleras, a Isagén. La privatización de Isagén disparó la especulación de los generadores de energía hídrica en la bolsa y golpeó el ingreso familiar y la economía colombiana”.

Vargas Lleras en la tutela señaló que había pedido rectificación al presidente Petro sin éxito, y que ISAGÉN había aclarado que el ex vicepresidente no había tenido ningún tipo de relación con la privatización de la compañía.

Pero, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado, no se vulneró el buen nombre ni la honra de Germán Vargas Lleras. Lo anterior, puesto que consideró primero que todo que no se encuentran en relación asimétrica (Petro es el presidente y Vargas Lleras fue el vicepresidente) y que el jefe de Estado no lo está señalando de participar en la privatización de la empresa sino en participar del proyecto político que lo hizo.

Además, en varios recortes de prensa que fueron adjuntados por la defensa del presidente Petro se mostró una actitud de respaldo a la privatización de Isagén, según el Consejo de Estado, durante el gobierno Santos, del cual Vargas Lleras hacía parte.

“En este último sentido la parte accionada en la respuesta a la solicitud de rectificación y en la contestación de esta demanda de tutela, provee los links a varios medios de comunicación en los cuales el accionante muestra su interés por que se concluya ese proceso de privatización y se asignen los recursos correspondientes a la financiación de proyectos de infraestructura que como vicepresidente lidera, por delegación presidencial”.

La decisión es impugnable.