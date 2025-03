‘Flow’ ganó el Oscar a Mejor Película Animada y le dio a Letonia su primer premio de la Academia

No bastaron los siete premios Annie, del Sindicato de Animación, para The Wild Robot. Flow, la mágica historia sin diálogos de un gato que supera su miedo al agua, ganadora de dos Annie y del Globo de Oro, y animada con el programa de efectos visuales Blender, se alzó como ganadora del Oscar.

Flow se llevó el segundo premio de la noche, el de Mejor Película Animada, derrotando a The Wild Robot, la apuesta de DreamWorks para competirle el Oscar a Disney, que le envió a la Academia de Hollywood a Inside Out 2. La letona se impuso entre la emoción del público y el ánimo de Gints Zilbalodis.

Zilbalodis, director de la cinta independiente, acudió a la gala junto a un pequeño equipo. Todos llevaban trajes con pequeños accesorios del gato protagonista, para el que un puñado de animadores estudió la anatomía y los movimientos de los gatos, incluyendo al del propio Zilbalodis.

“Cuando yo estaba en el colegio, hice una película inspirada en mis dos gatos, pues contaba la historia de un felino que le tenía miedo al agua. Desde ahí, comencé a hacer más cortos y una película con un presupuesto mucho más grande de un personaje independiente“, contó el director en La W.

El cineasta letón contó que quiso diseñar una “experiencia inmerisva” y transportar a la audiencia “a otro mundo, en el que un personaje aprende a confiar en los otros y superar sus diferencias”. “Quizás la enseñanza es enfrentar los miedos y no huir de ellos”, remachó Zilbalodis.

Flow y The Wild Robot fueron este año la muestra de que el discurso promotor de las películas animadas “Animation is cinema (la animación es cine)”, promovido principalmente por Guillermo del Toro, ganador del Oscar por su versión de Pinocchio, está calando cada vez más en la Academia y la industria.

El año pasado, Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de la revolucionaria Spider-Man: Into the Spider-Verse, comenzó a labrar el rumbo, siendo nominada, además de en Mejor Película Animada, al Oscar de Mejor Banda Sonora. No obstante, no ganó ninguno de los dos.

Este año, tanto Flow como The Wild Robot consiguieron más de una nominación. La letona estuvo en Mejor Película Animada y Mejor Película Internacional, mientras que la cinta sobre un robot que se convierte en madre fue parte de Película Animada, Banda Sonora y Sonido. Aunque perdió en todas.

Gints Zilbalodis apuntó en su discurso al recibir el Oscar que se siente agradecido por la recepción que Flow ha tenido entre la crítica y la audiencia, y manifestó que espera que el premio “abra las puertas a más cineastas animadores independientes alrededor del mundo”. El Teatro Dolby vitoreó.

“Todos estamos en el mismo bote. Debemos superar nuestras diferencias y encontrar maneras de trabajar juntos”, dijo en la tarima, visiblemente nervioso. En Flow, el gato encara un viaje para superar una inundación al lado de un capibara, un perro —basado en el del autor— y otros animales.

