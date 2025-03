Nuevo consejo de ministros televisado: ¿qué significa para el país? Expertos opinan

Fabio Pulido, jefe del Departamento de Teoría Política y de la Constitución de la Universidad de la Sabana, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el segundo consejo de ministros del gabinete de Gustavo Petro este 3 de marzo.

Este consejo de ministros televisado ha causado polémica por la interrupción que se produce en la transmisión de los programas en lo canales públicos. Sin embargo, el profesor asegura que pese a que la ley autoriza al presidente realizar alocuciones por medios televisivos, a lo que ha recurrido el mandatario es que el consejo de ministros transmitido es una forma de alocución, por ende, es permitido.

“La ley que autoriza las alocuciones es una ley vieja, no se ha actualizado, no tienen en cuenta las redes sociales”, dijo, detallando que la propia Corte Constitucional dijo que podría usar los medios de comunicación, pero que no es un derecho ilimitado.

“Tiene que ser para comunicar asuntos de relevancia pública”, comentó el docente.

No obstante, explicó que lo que se tenía pensado con las alocuciones no era con cualquier alocución sino que cuando ocurriera un hecho de relevancia tal que el presidente tuviera una comunicación directa con el ciudadano.

“Esta ley es de hace 30 años, cuando no había nisiquiera canales de televisión, al ley estaba pensada para ese momento”, contó.

Por otro lado, Manuel Camilo González, politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, aseguró que lo que hizo el presidente Petro con el cambio del gabinete ministerial es “mover las fichas” para que no haya división.

“Lo que vemos es que esto (el consejo) no girará en torno a lo que no ha hecho el Gobierno, sino a lo que hará”, afirmó.

“Lo que busca Petro es encontrar lo que no ha logrado durante su Gobierno, ministros para sacar la agenda en términos políticos”, añadió.

De la misma manera, expresó que lo que busca el mandatario de los colombianos es “hacer lo imposible” para que las reformas del Gobierno pasen, por lo que “Benedetti es una forma de decir que el Pacto Histórico y el Gobierno es imposible en términos efectivos”.

Asimismo, mencionó que el mayor problema que tiene Petro para hacer aprobar sus proyectos de Gobierno es el tiempo, además de él mismo.

“No tiene tiempos para ajustar la agenda de Gobierno. Quiere buscar unidad de la izquierda para las elecciones presidenciales y sea lo más competitiva posible”, dijo.

Escuche W Radio en vivo: