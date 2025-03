Petro aseguró que no es culpable de lo que ha pasado por décadas en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro en su visita a Tibú, Norte de Santander, se refirió a la conmoción interior en el Catatumbo tras la ola de violencia desatada por el ELN.

Durante su intervención ante la comunidad, el mandatario fue enfático en decir que no es el culpable de lo que ha pasado durante décadas.

“Nosotros no somos los culpables de lo que ha pasado durante todas estas décadas”, expresó.

Además, se refirió al exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien había criticado la conmoción. También incluyó a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y añadió: “La extrema derecha y el empresariado más poderoso de Colombia le piden a la Corte Constitucional que no acepte la conmoción interior en el Catatumbo”.

“Podrán decir que actores armados hay hace más de 40 años, no es culpa de este Gobierno que estén allí. Están ahí porque el Catatumbo fue excluido del desarrollo, porque no hubo reforma agraria en un siglo, porque quienes pretendían hacer la reforma agraria en Colombia, uno se suicidó, a otro lo asesinaron y al que era presidente lo asustaron con un golpe de Estado y desde entonces llenaron el país de sangre”, agregó Petro.

Asimismo, mencionó que no se cumplió el acuerdo de paz con las Farc, “cuyas unidades estaban en el Catatumbo, le pusieron conejo, díganlo con la verdad, con sinceridad: le pusieron conejo al acuerdo de paz y la consecuencia es la violencia, como es en Cauca, Putumayo, Pacífico nariñense y otras regiones de Colombia. No es que me esté bajando de las orejas de la responsabilidad de este Gobierno que tiene dos años y medio, ¿pero quién dijo que había que hacer trizas la paz?”.

