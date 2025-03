El presidente Petro dijo que ninguna mujer lo ha “traicionado más” que la exalcaldesa Claudia López

Durante el consejo de ministros televisado desde la noche del lunes hasta horas de la madrugada del 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro, en medio de una de sus intervenciones, se refirió al error que tuvo al relacionarse con “el autodenominado centro, que es la extrema derecha”.

El mandatario aseguró que hubo un ataque al programa “que debe quedar en las memorias del Gobierno”, ya que se envió el dinero público a subsidiar clase media alta, “como si no hubiera pobres en Colombia, como si no hubiera derechos universales que financiar”.

#NoticiaW | “No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López (@ClaudiaLopez)”, aseguró el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo), quien añadió que “el centro es extrema derecha y nos terminó dando en la cabeza”. pic.twitter.com/eUXNzhHFcB — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 11, 2025

Petro calificó los desvíos de recursos como “un error o un ataque durísimo, peor que la derecha y la oposición, que también lo hace”, y se los atribuyó al centro: “Nuestra alianza con el autodenominado centro, que es extrema derecha, nos terminó dando en la cabeza”.

Y añadió: “Los sacamos, pero eso tiene que quedar en la memoria, porque, en lugar de llegar a ayudar a construir un programa votado por el pueblo, llegaron como si estuvieran haciendo un favor. Nosotros, los brutos; ellos, los inteligentes, y resulta que cometieron una barbaridad contra el programa del Gobierno”.

“Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día decía lo contrario, en la cama matrimonial cambió la idea”, sentenció el jefe de Estado.