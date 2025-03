Expresidente Álvaro Uribe pide proteger a testigo que “teme” represalias de Monsalve

En el marco de la audiencia de continuación del juicio en contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, el propio exmandatario solicitó a la Fiscalía, y concretamente a la fiscal Marlene Orjuela atender las alertas elevadas por el testigo Carlos López Callejas ‘Caliche’ durante la diligencia.

El testigo afirmó que buscó a Juan Guillermo Monsalve para buscar “ayudar” por cuenta propia al expresidente Uribe por “patriotismo” tratando de lograr que Monsalve se retractara de las acusaciones en las que vinculaba al exmandatario con el Bloque Metro de las AUC, negando que haya sido enviado por Uribe o alguien del Centro Democrático, contradiciendo a Monsalve y las pruebas de chats que lo señalan.

Para ‘Caliche’ la posición asumida en su declaración en la que arremetió contra Monsalve y expuso que, según él, todo se trata de un montaje en el que participa Monsalve, le puede generar graves problemas de seguridad. Por ello, el expresidente Uribe intervino al final de la audiencia.

“Yo creo que lo que ha dicho el señor Callejas es muy grave y me parece que la Fiscalía General de la Nación que está presente en este juicio no puede asumir una actitud como que ignorar el tema. A esto hay que prestarle atención. Me dirijo a la señora fiscal que es fiscal para cualquier evento, no solamente para este caso” dijo el exmandatario.

Por su parte la juez Sandra Heredia le indicó al testigo ‘Caliche’ que de considerar que Juan Guillermo Monsalve o la gente “que tiene afuera” pueden atentar en su contra, debe dirigirse ante la Fiscalía a presentar las denuncias del caso y solicitar el programa de protección a testigos.

Escuche W Radio en vivo: