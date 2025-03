Procuraduría pide al Consejo de Estado dejar en firme elección de Hernán Penagos como registrador

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazar una demanda que buscaba la nulidad electoral del nombramiento de Hernán Penagos como Registrador, y en cambio, dejar en firme su nombramiento, al considerar que cumplió los requisitos.

El ministerio público, señaló, contrario a lo que habían planteado los demandantes, que Penagos no estaba impedido debido a que salió del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 2 de septiembre de 2022 y resultó electo el 22 de noviembre de 2023 y posesionado el 1 de diciembre, es decir largamente un año posterior a su anterior cargo como lo ordena la ley.

Asimismo, se indicó que cumplía los requisitos relacionados con un certificado de antecedentes vigente dentro de los 3 meses al proceso de selección.

También, contrario a lo que argumentaban los accionantes en el sentido de que Hernán Penagos no podía llegar a la fase de entrevista porque no había logrado obtener tener un puntaje de 500 puntos en el examen, el ente de control aclaró que tal requisito no era aplicable y al contrario, solamente se procedía a la entrevista individual con los 10 primeros mejor calificados en el examen (Penagos fue séptimo).

“Los nominadores actuaron apegados a las reglas de la convocatoria y de manera consecuente con las garantías que gobernaron el concurso de méritos; esto es, la aplicación del marco axiológico constitucional relacionado con la participación, la igualdad, la transparencia, la publicidad y la integridad” se lee.

Así las cosas pidieron negar la demanda y dejar en firme la elección del actual registrador. El asunto pasa al despacho para tomar una decisión.

