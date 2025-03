El problema del tráfico en Bogotá es por cuenta de los mal parqueados: concejal Humberto Papo Amín

El concejal del Centro Democrático, Humberto Papo Amín, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre la problemática que se presenta en la capital del país por cuenta de los mal parqueados.

Según explicó, “nosotros no estamos en campaña, nosotros somos concejales de Bogotá hasta el 31 de diciembre de 2027, entonces no estoy en campaña en estos momentos, estoy haciendo una campaña de concientización a la gente. Me parece muy injusto que hoy los bogotanos no quieran pagar un parqueadero, que quieran utilizar las orillas de las vías para obstaculizar los carriles de los carros que se movilizan en Bogotá.

Asimismo, comentó que el problema de tráfico en Bogotá es por cuenta de los mal parqueados. “Yo me voy caminando y les digo a las personas por qué razón no buscan un parqueadero y no les importa, no podemos estar con la excusa que por tener un esquema de seguridad se puede obstaculizar las vías. Yo tengo esquema de seguridad y nosotros pagamos parqueadero”.

En esa línea, el concejal mencionó que “la Secretaría de Movilidad no tiene infraestructura para tener policías en todas las esquinas quitando a los mal parqueados. Una salida muy importante es que se pongan cámaras en todos los prohibido parquear en Bogotá para que las personas sepan que van a ser sancionadas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

