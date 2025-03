Exfiscal Hilda Niño confirma reunión con abogado de Uribe para alertar sobre manipulación de testigos

En el marco del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la exfiscal Hilda Niño Farfán declaró este martes 18 de marzo de 2025 que sostuvo una reunión en 2018 con el abogado Diego Cadena, apoderado del exmandatario, para advertirle sobre una presunta manipulación de testigos dentro de la investigación del caso ‘Los 12 Apóstoles’.

Así fue como la exfiscal Hilda Niño conoció al abogado Diego Cadena en agosto de 2017. Según relató, "no le gustó" y aclaró que él no mencionó a Álvaro Uribe. Dijo que buscaba defensa y terminó contratando a un penalista de apellido Torres.

Niño, quien fue exfiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, aseguró que decidió contactar a Uribe luego de que este hiciera un llamado público pidiendo información sobre acusaciones en su contra.

“Recuerdo que en ese momento el señor Uribe era senador y sacó un comunicado, algo así como un mensaje a la opinión pública, diciendo que quien supiera de algo en contra de su familia o de él, lo dijera”, explicó Niño.

La exfiscal relató que la información fue entregada a través del excongresista Hernando Torres Barrera, quien la llevó al entonces senador Uribe. Días después, fue contactada para reunirse con un abogado que resultó ser Diego Cadena.

“Cuando lo vi, me sorprendí mucho y le dije: ‘Doctor, ¿es usted el mismo que vi la vez pasada?’. Me respondió: ‘Sí, doctora, no sabía que era usted’”, narró Niño Farfán.

Según su testimonio, en la reunión le mencionó a Cadena la presunta manipulación de testigos en el caso, pero sin entregar documentación.

Niño también reiteró su denuncia sobre un supuesto complot contra Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe Vélez, en el que, según ella, estuvieron involucrados el exfiscal general Eduardo Montealegre, su vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que sí sé es que hay una manipulación de testigos por parte de la fiscalía de Montealegre”, afirmó la exfiscal.

Cabe recordar que en 2021 Niño reconoció que su reunión con Cadena fue “imprudente”. Además, en 2020 fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por cohecho, tras aceptar haber recibido sobornos del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘el Mellizo’.

El juicio contra Álvaro Uribe continúa en curso, y su defensa ha sostenido que no hubo manipulación de testigos a su favor.