“Hay que sacarlos porque no nos sirven, no le sirven al pueblo”: el mensaje de Petro a congresistas

El presidente Gustavo Petro señaló que el Congreso de la República le dio la espalda al pueblo colombiano con el hundimiento de la reforma laboral del Gobierno Nacional.

“Hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven, no le sirven el pueblo”, afirmó.

Según Petro, en el Congreso de la República viven “en una fantasía”, por lo que el pueblo “tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia de Colombia”:

“Daremos todo, hasta la última energía, para que el pueblo no se silencie, para que griten todas las plazas, porque cuando lo traicionan, le toca al pueblo decidir y llegó el momento”, indicó.

“Los parlamentarios que se han ido contra el pueblo, que lo han traicionado y a sus representados, que son por los que tendrían que priorizar sus tiempos y sus creencias, lo han hecho por la codicia“, señaló el presidente.

Por eso agregó que los congresistas “no quieren que el día termine, como la naturaleza lo hizo en la tierra, a las 6:00 de la tarde porque quieren explotar, explotar y explotar más al ser humano. El corazón se lo vendieron a la codicia, ya no tienen sentimientos”.

“El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo y, cuando instituciones enteras no pueden comprender su propio pueblo, no pueden comprender sus necesidades mínimas, no pueden comprender su deseo democrático de dignidad en la vida misma, entonces no entienden a Colombia”.