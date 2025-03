Oficialmente se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado

Tras alrededor de cinco horas de discusión en la Comisión Séptima del Senado, finalmente se confirmó el hundimiento de la reforma laboral. Como se anticipaba, con 8 votos fue aprobada la ponencia de archivo en la tarde de este martes, 18 de marzo.

Esa ponencia era una de las cuatro radicadas y fue presentada por un bloque de ocho senadores, quienes ya habían anunciado que su voto sería en contra del proyecto.

Paralelamente, en Bogotá y otras ciudades del país, se adelantan manifestaciones en rechazo a la decisión del Congreso, convocadas en las últimas semanas por el presidente Gustavo Petro.

Durante la sesión, todos los ponentes del proyecto intervinieron, además de otros invitados, como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. También participaron senadores de otras comisiones como María José Pizarro (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quienes expresaron sus posturas sobre la reforma.

Igualmente, durante la sesión, las senadoras cristianas Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), quienes firmaron la ponencia de archivo, denunciaron que el presidente Petro las descalificó y las puso en riesgo por sus creencias religiosas, tras respaldar el archivo en días anteriores.

Sobre el fondo de la reforma, la discusión giró sobre la constitucionalidad de la reforma, que fue el argumento central del senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) para promover el archivo del proyecto. Según Pinto, la iniciativa debió ser tramitada como un proyecto de ley estatutaria y no ordinaria, como se hizo.

Por su parte, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) criticó la decisión de archivar la reforma y cuestionó a los senadores que impulsaron su hundimiento: “Aquí hay un grupo de senadores y compañeros que tienen la mayoría de los votos para lo que quieran. Si quieren modificar, si quieren plantear lo que aquí han dicho, pues lo pueden hacer. El hecho es: ¿por qué negarse a la oportunidad de generar estabilidad laboral?“.

Hay que decir que la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien presentó una ponencia alternativa, pero no apoyó el archivo del proyecto, aclaró por primera vez ante la Comisión porque envió un salvavidas al proyecto: “Yo no me he aliado con el petrismo. No es cierto. Lo que yo me alié fue con diferentes voces que clamaban, a través de las audiencias, respuesta”.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró, por su parte, que sí hubo concertación. De hecho, en su intervención, se fue en contra al presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien, según él, “pidió elevar a la condición de héroes a quienes firmaron la ponencia de archivo”.

A pesar del hundimiento del proyecto, el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), quien también presentó una ponencia alternativa, aseguró que ya tiene lista una proposición de apelación como una última alternativa para revivir la reforma.

¿Qué sigue tras la apelación?

Con la apelación radicada, la plenaria del Senado debería conformar una comisión para evaluar la apelación y presentar un informe, el cual podrá ser positivo o negativo.

Si el informe es positivo y la plenaria del Senado lo aprueba, la mesa directiva del Senado enviaría el proyecto de reforma laboral a otra comisión para que reinicie su trámite desde el tercer debate. No obstante, no hay claridad sobre el ambiente para que algo así prospere.